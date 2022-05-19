Смартфон представят 24 мая вместе с Redmi Note 11T Pro.

Китайская компания Xiaomi несколько недель назад заявила о планах в конце мая представить семейство смартфонов Redmi Note 11T. Будет ли оно включать одноимённое стандартное издание пока что непонятно, но мы точно увидим модели Xiaomi Redmi Note 11T Pro и Redmi Note 11T Pro+.

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Оба смартфона будут оснащаться новым мобильным процессором Dimensity 8100 производства компании MediaTek. Причём простая версия Pro с этой однокристальной системой на борту и 8 ГБ оперативной памяти уже даже успела пройти тест на производительность в программном обеспечении Geekbench 4. В тесте одного ядра результат составил 4170 «попугаев», а в режиме Multi-Core – 6379 «попугаев».

Из общего также нужно отметить наличие жидкокристаллического дисплея формата Full HD+ с частотой обновления 144 Гц. Диагональ составит 6,6 дюйма. Таким образом, мы вновь не увидим первого смартфона серии Redmi Note со встроенным в экран сканером отпечатков пальцев. Зато в Redmi Note 11T Pro+ мы впервые в линейке можем увидеть 512 ГБ встроенной памяти в топовой конфигурации.

Из прочего отметим оперативную память LPDDR5 с частотой 6400 Мбит/с и обновлённую систему охлаждения, эффективность которой увеличится более чем на 30%. Причём сравнивает китайская компания её с локальным Redmi Note 10 Pro, который оснащается чипом Dimensity 1100. На глобальном рынке эта модель известна как POCO X3 GT.

Обычный Xiaomi Redmi Note 11T Pro обзаведётся стереодинамиками с поддержкой технологии Dolby Atmos, аккумуляторной батарей ёмкостью 5080 мА*ч, 64-мегапиксельной основной камерой и поддержкой быстрой проводной зарядки, мощность которой составит 67 Вт. Будет ли в этом плане версия Pro+ как-то отличаться, пока что неизвестно.

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Зато известно, что презентация обоих смартфонов состоится 24 мая. Грядущие новинки поступят в продажу с предустановленным программным обеспечением MIUI 13 на базе операционной системы Android 12 по цене от 220 долларов за Xiaomi Redmi Note 11T Pro в начальной модификации памяти. Ожидается, что на глобальном рынке смартфоны тоже появятся, но под брендом POCO.