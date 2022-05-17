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Анонс OnePlus Ace Racing – Dimensity 8100 MAX, IPS-экран и Android 12 из коробки за $300
Продажи начнутся 31 мая 2022 года.
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Китайская компания OnePlus анонсировала улучшенную версию модели OnePlus Ace. Новинка получила приставку Racing и более интересное аппаратное обеспечение. Но и общего между двумя смартфонами тоже хватает. Именно с этого и начнём.

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Во-первых, OnePlus Ace Racing тоже оборудован 5-нанометровой однокристальной системой Dimensity 8100 MAX. Мобильный процессор получил ядра с пиковой частотой 2,85 ГГц и графику Mali-G610 MC6. Во-вторых, новинка работает на базе операционной системы Android 12, которая дополняется программным обеспечение ColorOS 12.1.

В-третьих, версия Racing, как и стандартное издание, ультра-широкоугольную камеру на 8 МП, сенсор для макросъёмки на 2 МП, 16-мегапиксельную фронталку и стереодинамики. Также компания не отказалась от NFC, Bluetooth, Wi-Fi, USB-C, GPS и пластикового каркаса.

Главным отличием стал дисплей. Он всё так же имеет разрешение FHD+ и частоту обновления картинки 120 Гц, но вместе OLED-панели используется жидкокристаллический экран. Диагональ уменьшилась с 6,7 дюйма до 6,59 дюйма. Сканер отпечатков пальцев отправился на правый торец корпуса.

Отличия на этом не заканчиваются. В OnePlus Ace Racing нет 50-мегапиксельной камеры с оптической стабилизацией. Главный модуль имеет разрешение 64 МП. Пропала поддержка съёмки видео в 4K UHD и FHD с частотой кадров 60 FPS и 240 FPS соответственно. Ёмкость аккумулятора выросла с 4500 мА*ч до 5000 мА*ч, а вот мощность быстрой зарядки урезали со 150 Вт до 67 Вт. Беспроводная зарядка и вовсе отсутствует. Зато добавили разъём для подключения проводных наушников.

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Ожидаемо новинка оказалась дешевле модели, вышедшей месяц тому назад. Стоимость базовой версии OnePlus Ace Racing с 8 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти составила примерно 300 долларов. Вариант с 256 ГБ ПЗУ оценили в 325 долларов. Купить топовую вариацию, оснащённую 12 ГБ оперативки и накопителем на 256 ГБ можно на 370 долларов. Продажи стартуют в последний день весны, причём первые покупатели смогут сэкономить ещё 15 долларов. Напомним, стоимость OnePlus Ace стартовала с отметки 360 долларов.

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