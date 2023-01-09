Ридли Скотт поделился информацией о том, кто исполнит главную роль в сиквеле "Гладиатор"

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Сиквел Ридли Скотта «Гладиатор» создается довольно долго (первая часть вышла в 2000 году). Недавно появилась информация об актерском составе.

Согласно сообщению Deadline , главную роль в фильме «Гладиатор 2» исполнит актер Пол Мескаль. 26-летний ирландский актер наиболее известен своими ролями в фильмах «После заката» и «Нормальные люди». Последняя роль из которых принесла ему номинацию на премию «Эмми». Мескаль будет играть Люциуса, сына Лусиллы Конни Нельсон.

Режиссером второй части выступит снова Ридли Скотт. У новой части фильма пока нет официального названия. Ожидается, что это будет следующий проект режиссера, так как он только что закончил работу над фильмом «Наполеон» с Хоакином Фениксом в главной роли (который также снимался в первой части «Гладиатор»). Хотя слухи о сиквеле ходили уже более десяти лет, непосредственное развитие событий вокруг фильма началось в 2018 году после того, как Paramount помогла разработать проект.

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Сценарий к фильму написал Дэвид Скарпа. Продюсировать сиквел» будет Скотт и президент Scott Free Майкл Прусс, а также Даг Уик и Люси Фишер из Red Wagon Entertainment. Universal также является партнером проекта, поскольку они совместно продюсировали первую часть вместе с DreamWorks. Кроме того, продолжат работу над второй частью дизайнер костюмов Дженти Йейтс и художник-постановщик Артур Макс.