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Граф Дракула — один из самых известных персонажей и злодеев поп-культуры, которого уже почти 100 лет изображают бесчисленные актеры во всех средствах массовой информации. Теперь настало время Николасу Кейджу надеть клыки и безвкусные украшения лорда-вампира в фильме режиссера Криса Маккея «Ренфилд».
В трейлере нам показали, что помощник Дракулы Ренфилд (Николас Холт) пытается отделиться от своего хозяина и начать собственную жизнь, но они навсегда связаны темной магией. Благодаря этой связи Дракула всегда знает, где Ренфилд находится и может общаться с ним с помощью телепатии.
Маккей вместе со сценаристами Робертом Киркманом («Непобедимый») и Райаном Ридли («Рик и Морти») выбирали комедийный жанр и переместили историю в настоящее время. Обычный актерский состав Дракулы Джонатана Харкера, Мины Мюррей и Авраама Ван Хельсинга не видно, но это нормально, поскольку Ренфилд был глашатаем Дракулы до того, как произошли события книги.
Universal ранее пыталась перезагрузить свои классические франшизы о монстрах с помощью Dark Universe, которая должна была начаться с «Дракула» 2014 года и «Мумия» 2017 года. После того, как эти фильмы провалились, студия решила сместить акцент на индивидуальное повествование и отойти от концепции общей вселенной.
В ноябре 2019 года Декстер Флетчер («Богемская рапсодия») был нанят для постановки фильма «Чем мы заняты в тени» для Universal и Skybound Entertainment. Фильм режиссера Тайки Вайтити «Чем мы заняты в тени» представляет собой комедийный подход к повествованию истории графа Дракулы, в духе каламбур. После того, как Флетчер покинул проект, чтобы работать над перезагрузкой Paramount «Святой», Маккей подписал контракт в апреле прошлого года.
«Ренфилд» — это новейшая экранизация монстров от Universal.
Помимо Кейджа и Холта в «Ренфилде» исполнят роли Аквафина, Бен Шварц, Шоре Агдашлу, Брэндон Скотт Джонс и Дженна Канелл.
«Ренфилд» появится в кинотеатрах 14 апреля 2023 года.