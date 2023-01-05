«Аватар: Путь воды» продолжает производить фурор в кинопрокате.

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Согласно Deadline , «Аватар: Путь воды» на 4 января превысил 1,5 миллиарда долларов в прокате, затмив «Топ Ган: Мэверик» и стал самым просматриваемым фильмом 2022 года.

Для сравнения, «Топ Ган: Мэверик» заработал 1,489 миллиарда долларов во время своего проката в кинотеатрах, который начался в мае 2022 года. «Аватар: Путь воды» был выпущен 16 декабря и продолжает демонстрировать хорошие кассовые сборы.

Кассовые сборы «Топ Ган: Мэверик» полностью пришлись на 2022 календарный год, и, хотя «Аватар: Путь воды» заработал большую часть своих кассовых сборов в 2022 году, он продолжает приносить большие деньги и в 2023 году. Как и у первой части франшизы, ожидается что у «Аватар: Путь воды» будет долгий период популярности благодаря положительным оценкам зрителей, в том числе рейтингу A от Cinema Score.

«Аватар: Путь воды», превысив 1,5 миллиарда долларов, стал № 12 в чартах самых кассовых фильмов в истории. «Аватар» 2009 года стал самым кассовым фильмом в истории — 2,92 миллиарда долларов. Вместе два фильма «Аватар» уже заработали в мировом прокате более 4 миллиардов долларов.

Сценарист и режиссер Джеймс Кэмерон сказал, что «Аватар: Путь воды» должен стать одним из самых успешных фильмов в истории, чтобы получить продолжение и похоже, что это произойдет. Доход от кассовых сборов — это лишь один из способов, с помощью которого фильмы зарабатывают деньги, при этом больше денег поступает от возможного выпуска домашнего видео/ потоковой передачи, лицензионных сделок (например новая видеоигра Ubisoft Avatar: Frontiers of Pandora), продажи товаров и многого другого.

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«Аватар 3» был снят параллельно фильму «Аватар: Путь воды»,, и его выпуск запланирован на декабрь 2024 года. Однако еще неизвестно, будут ли сняты запланированные «Аватар 4» и «Аватар 5», и если это действительно случится, Кэмерон может не принимать участие в их создании.