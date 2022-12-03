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Прошло долгих 13 лет с тех пор, как Джеймс Кэмерон выпустил «Аватар». Аватар стал самым кассовым фильмом всех времен, который превзошел другой фильм Кэмерона, «Титаник». Теперь режиссер вернулся с сиквелом, который готовился десять лет. К этому фильму со стороны общественности уделяется много внимания.
В разговоре с GQ о тонкостях психологии сиквелов «Аватара», особенно о грядущем «Пути воды», Кэмерон рассказал о происхождении «Аватара» и о том, как он явился ему во сне, когда ему было 19 лет. «Я проснулся после того, как мне приснился такой биолюминесцентный лес с этими деревьями, похожими на оптоволоконные лампы, и этой рекой, которая светилась биолюминесцентными частицами, и фиолетовым мхом на земле, который загорался, когда вы шли по нему. И эти виды ящериц, которые не выглядели особенно, пока не взлетели», — сказал Кэмерон.
«А потом они превратились во вращающиеся веера, вроде живых фрисби.. Это все было во сне. Я проснулся очень взволнованным и нарисовал все это на листе бумаги. Этот рисунок до сих пор хранится у меня "
Этот рисунок, по его словам, спас его примерно от 10 судебных исков. Далее он объяснил, что в любом успешном фильме всегда найдутся люди, которые думают, что он украл их идею.
«Поэтому я указал на рисунок, который нарисовал, когда мне было 19. Тогда я учился в колледже Фуллертона. И сказал: «Видите это? Видите эти светящиеся деревья? ? И все ушли». Кэмерон также сказал, что Терминатор явился ему во сне, как и сцена в «Чужих», его втором полнометражном фильме, когда Рипли оказывается в тихой комнате, полной инопланетных яиц, и оборачивается, чтобы увидеть инопланетную королеву.
Хотя руководители студии считают, что вернуть деньги, затраченные на производство фильма, будет несложно. Кэмерон все же понимает, что этот фильм чрезвычайно дорог и не должны рассматриваться как отличная бизнес-модель для кинопроизводства.
«Аватар: Путь воды» выходит в кинотеатрах 16 декабря.