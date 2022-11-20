У новых владельцев франшизы "Властелин колец" есть серьезные планы. Правда более подробной информации они пока не раскрыли.

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«Властелин колец» — это одна из крупнейших франшиз, которая скоро станет еще больше. Благодаря успеху телесериала Amazon «Властелин колец: Кольца власти», новые владельцы Middle Earth Enterprises дали намек на новые проекты франшизы.

Middle Earth Enterprises — это компания, которая владеет «Властелином колец». Шведская компания Embracer стремится выйти за рамки телевидения и фильмов и погрузиться в игры и аттракционы тематических парков. Генеральный директор Ларс Вингефорс не стал вдаваться в подробности, но сообщил, что консультируется с другими кинокомпаниями и деловыми партнерами о наилучшем способе разработки того, что он назвал «ведущей в мире фэнтезийной интеллектуальной собственностью».

Embracer Group в октябре этого года приобрела Middle Earth Enterprises за нераскрытую сумму у предыдущего владельца Saul Zaentz Co. Вингефорс объяснил, что, хотя права на франшизу у него всего пару месяцев, у него были планы с на будущие проекты франшизы. Более подробно о каких проектах идет речь он оставил не рассказал

«Мы смотрим на очень долгосрочную перспективу. Как по вашему мнению мы должны вместе с другими заинтересованными сторонами развивать эту ведущую в мире фэнтезийную интеллектуальную собственность? У нас есть кое какие планы, но еще слишком рано о них рассказывать.»

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За последний год компания Embracer устроила серию покупок. Недавно она приобрела несколько из самых известных компаний в сфере развлечений, включая Dark Horse Comics, которая владела правами на фильм «Маска» 1990-х. В ноябре прошлого года они также приобрели Anime Ltd, британского дистрибьютора японских развлечений, включая анимацию, музыку и товары.