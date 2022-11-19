Актер Крис Хемсворт, наиболее известный по роли Тора, объявил, что берет перерыв в актерской карьере. Он узнал, что у него есть генетическая предрасположенность к развитию болезни Альцгеймера.

Утверждается, что риск развития болезни Альцгеймера у Хемсворта в 8-10 раз выше, чем у среднестатистического человека из-за его генетической структуры. «Мысль о том, что я не смогу вспомнить свою жизнь, свою жену, своих детей, наверное, мой самый большой страх», — сказал Хемсворт.

Однако Хемсворт не уходит на пенсию. Он готов вернуться, чтобы когда-нибудь снова сыграть Тора. Обнаружив предрасположенность к болезни Альцгеймера, Хемсворт сказал, что планирует вернуться домой в Австралию и проводить больше времени со своей семьей.

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«Это не значит, что мне вручили извещение об отставке. Это действительно вызвало во мне что-то, что заставило меня взять отпуск. Закончу тур на этой неделе и поеду домой. У меня будет много свободного времени и я хочу провести это время с детьми и со своей женой», — сказал он.

В шоу «Безграничные» Хемсворт проверяет пределы своего тела. После обнаружения генетической предрасположенности к болезни Альцгеймера, Дисней предложил вырезать это из шоу. Однако Хемсворт сказал, что ему нужно остаться, чтобы помогать обучать людей.

«Если это шоу мотивирует людей заботиться о себе, а также заставляет совершенствоваться, то это фантастика. И я не могу просто так уйти», — сказал он.

Хемсворт появится в предстоящих фильмах «Фуриоза» и «Эвакуация 2». Тем временем его брат Лиам сменяет Генри Кавилла в роли Геральта в сериале «Ведьмак» от Netflix.