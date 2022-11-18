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Ведущий дизайнер Fallout: New Vegas сказал, что однажды он может вернуться во вселенную Fallout, хотя еще слишком рано об этом говорить. Джош Сойер руководил New Vegas 2010 года. Он рассказал, что он очень любит Fallout и предложил несколько возможных локаций для будущей игры.
«Я могу снова представить себя работающим над Fallout, но давайте не будем торопить события и посмотрим куда меня приведет будущее», — сказал он.
Действие New Vegas происходит в Лас-Вегасе далеко в будущем. Но где могут происходить события в новой игре? Сойер сказал, что уже давно не думал об этом, но упомянул Новый Орлеан, Калифорнию или Средний Запад, как места, которые могут быть «очень интересными» для новой игры Fallout. Сойер также сказал, что игра Fallout, действие которой происходит за пределами Соединенных Штатов, может стать еще одной точкой зрения.
Новая игра Сойера — Pentiment, приключенческая игра, события которой разворачиваются в 16-ом веке. Она создана относительно небольшой командой в Obsidian. В этой игре Сойер сказал, что у него была свобода принимать решения «более или менее так, как я хочу». Но в игре Fallout у него было бы меньше влияния и общего контроля.
Когда Obsidian разрабатывала New Vegas, она делала это как сторонняя студия в партнерстве с Bethesda. Obsidian была приобретена Microsoft в 2018 году, а в 2021 году Microsoft купила Bethesda.
Fallout 5 в настоящее время находится в разработке в Bethesda Game Studios, но выйдет не скоро. Следующим большим релизом Bethesda Game Studios станет Starfield 2023 года, за которым последует The Elder Scrolls VI, а затем Fallout 5.