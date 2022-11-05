Загрузите и сохраните Warhammer: Vermintide 2 в эти выходные и получите бесплатное обновление во вторник

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Если вы еще не приобрели Warhammer: Vermintide 2, эти выходные будут отличным времяпрепровождением. Кооперативная игра от Fatshark, ориентированная на ближний бой и истребляющая орды в PvE (вспомните Left 4 Dead), доступна в Steam бесплатно, как для скачивания, так и для сохранения до 7 ноября.

Затем, во вторник, 8 ноября, все, у кого есть игра, получат бесплатное обновление Trail of Treachery, для которого Fatshark выпустила трейлер в четверг. «A Trail of Treachery» дает игрокам новую карту и новое приключение для игры четырехлетней давности.

Все это является частью месячной акции, которая продлится до выпуска 30 ноября Warhammer 40,000: Darktide, которая представляет собой каноническую адаптацию той же концепции: сражайтесь с зараженной ордой с помощью оружия, героев и настроек, взятых из Warhammer 40000. В прошлом месяце начался предварительный просмотр Darktide. Вы сможете сами убедиться в этом, когда 17 ноября начнется бета-тестирование Darktide — для клиентов, оформивших предзаказ.

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Warhammer: Vermintide 2 впервые вышла в марте 2018 года на ПК с Windows, а позже в том же году присоединилась к Xbox One и PlayStation 4. Версия для Xbox Series X выпущена в декабре 2020 года. Это был прорыв, намного превосходящий своего предшественника, Warhammer: The End Times 2015 года — Vermintide. Vermintide 2 превзошла любое сравнение с Left 4 Dead.