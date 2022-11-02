Дуэйн «Скала» Джонсон рассказал об удивительной сцене после титров

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Черный Адам вышел в прокат в кинотеатрах, представляя нового и всемогущего героя расширенной вселенной DC. Фильм представляет зрителям не только Черного Адама (Дуэйн Джонсон), но и Общество Справедливости — группу героев, существовавшую до Лиги Справедливости. Конечно, фильм также содержит множество сюрпризов, в том числе сцену после титров, которую стоит посмотреть.

В конце концов, неудивительно, что Черный Адам и Общество Справедливости одерживают победу и доверяют друг другу. Таким образом, в конце фильма Общество оставляет Адама в роли защитника его родины, Хандака. Конечно, это правильно, когда Аманда Уоллер (Виола Дэвис) посылает Адаму предупреждение, что он должен оставаться в Хандаке, чтобы она не призвала более могущественных людей с других планет разобраться с ним.

После титров показали сцену, которую многие фанаты DC наверняка думали, что больше не увидят. Генри Кавилл снова возвращается в роли Супермена, впервые после выхода Зака Снайдера из «Лиги справедливости». Его показали всего пару секунд, когда он говорит Черному Адаму, что им нужно поговорить, прежде чем фильм переходит к остальным титрам.

Так что это значит? Дуэйн Джонсон очень ясно дал понять, что хочет увидеть, как его персонаж сражается с Суперменом, и это только начало подготовки к возможной конфронтации.

«Я большой сторонник того, чтобы думать на несколько шагов вперед», — сказал звезда и продюсер фильма. «Мы хотели, чтобы зрители при просмотре фильма поняли, что Черный Адам является самой неудержимой, могущественной силой на этой планете. До самого конца, пока не появится кто-то еще с другой планеты».

А для Джонсона Супермен — это только начало. «Просто подтверждение того, что мы должны поговорить». Вот и все", - сказал он. «Теперь мы можем открыть библию DC и посмотреть на некоторых других крутых персонажей, которые еще не были представлены».

В конце концов, Черный Адам был заключен в тюрьму на тысячи лет. Хоть теперь он и знаком с Обществом Справедливости, есть ряд очень могущественных героев, с которыми он еще не пересекался. Однако дайте время.

«Для нас в нашем мире все персонажи должны в какой-то момент взаимодействовать», — поддразнил Джонсон. «Так что в идеале в будущем мы увидим, как Супермен и Черный Адам не только взаимодействуют, но, возможно, сделают немного больше».

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Хотя, в какой-то момент эти двое наверняка вступят в драку.