Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Блоги
Артур396 За пост начислено вознаграждение
Трейлер «Аватар: Путь воды» увлекает зрителей в подводный мир
Джеймс Кэмерон возвращает кинозрителей на Пандору и в мир На'ви
рекомендации
3070 Gigabyte дешевле 50 тр в Ситилинке
Galaxy S22 Ultra - цена РУХНУЛА на порядок
3080 Gigabyte Gaming дешевле 70тр
Компьютеры дешевле 10 тр в Ситилинке
RTX 3070 дешевле всего в Ситилинке
RTX 3070 Ti за 50 тр в Ситилинке

реклама

Вышел новый трейлер «Аватар 2: Путь воды», впервые с 2009 года возвращающий фанатов в мир синекожих На'ви. Полный трейлер следует за тизер-трейлером, вышедшим в мае и набрал 25 миллионов просмотров за пять месяцев.

Режиссер Джеймс Кэмерон снял много эпизодов под водой, используя новые камеры, разработанные для этой цели. 

Сэм Уортингтон, Зои Салданья, Стивен Лэнг, Си Си Эйч Паундер и Джованни Рибизи – это те актеры, кто повторяет свои роли из первой части фильма. А Сигурни Уивер вернулась в другой роли. Уортингтон играет Джейка Салли, который оставил свое человеческое тело, чтобы жениться на Нейтири Салданы и присоединиться к ней в жизни на Пандоре. Уивер сыграла человека, доктора Грейс Августин, в первом фильме, но возвращается как Джейк и дочь Нейтири Кири. Кейт Уинслет присоединяется к актерскому составу в роли фридайвера по имени Ронал. Уинслет научилась фридайвингу для фильма и, как сообщается, задержала дыхание на целых семь минут. 

рекомендации
3070 Ti Gigabyte Gaming уже от 50 тр
-35% на S22 Ultra в Ситилинке
-30000р на Galaxy <b>Z<!-- b--> Fold </b> 4 в Ситилинке
3080 Gigabyte от 60 тр в Ситилинке
iPhone 13 Pro - цена снизилась на порядок
Цена RTX 3050 приблизилась к 20 тр
3060 Ti Gigabyte Gaming дешевле 40тр
Пиши на наш сайт и зарабатывай
Gigabyte RTX 4090 в Регарде, цена норм
3070 Ti Gigabyte Gaming за 55 тр в Регарде
ASUS 3060 Ti дешевле 40 тр
3050 MSI Gaming заметно дешевле 30тр
3070 Ti за 50 тр с началом в Регарде

Сообщается, что фильм длится более трех часов, но в мае Кэмерон сказал Empire: «Я не хочу, чтобы кто-то скулил по поводу длины фильмы, особенно те, кто сидит и смотрит телевидение по 8 часов». Привыкайте к мысли снова увидеть пышный мир Пандоры. Запланированы три продолжения этого фильма, которые выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
#аватар #аватар: легенда об аанге #аватар-2 #аватар 2 путь воды #фильмы 2022 #джеймс кэмерон #фильмы 2023
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

"Аватар-2. Путь воды" - уже не фильм, еще не компьютерная игра
Появились первые отзывы о фильме DC «Черный Адам» с Дуэйном Джонсоном
Дуэйн Джонсон объяснил финал «Чёрного Адама»
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Российский модернизированный истребитель пятого поколения Су-57М совершил свой дебютный полет
93
Генштаб огласил количество добровольцев на Украине
25
Школьник из Москвы заработал 5 000 000р на пиратских Telegram Premium, но погорел на жадности
16
1 ноября Binance разыграет 15000 долларов среди зрителей трансляции
5
Памп отменяется — ложный ценовой пробой сменился отрицательным ростом Биткоина
9
Криптошахтёры находят новые токены для майнинга
3
Турция построит завод по производству боевых дронов Байрактар в Украине несмотря на позицию России
8
Что обнаружили российские эксперты на месте взрыва Северных потоков, и есть ли перспективы ремонта
2
Майнинг окончательно сдулся — уличные торговцы продают видеокарты буквально на развес
8
Ryzen 9 7950Х и Core i9-13900K не заинтересовали геймеров – самые выгодные процессоры осени 2022г
5
Какие ошибки допускают геймеры из РФ при выборе видеокарты – сколько стоит переплата за бренд
11
Intel Core i7-13700K на частоте 8.0 ГГц поднялся до 11-го места в SuperPI 32M
+
США и Европа просят Россию восстановить поставки зерна из Украины
18
Разработчики из Bloober ещё семь лет назад уговаривали Konami заняться разработкой новой Silent Hill
1
На Aliexpress стартовала ежегодная распродажа 11.11
5
Накануне большой распродажи 11.11 AliExpress снизил курс доллара на 3 рубля, а товары подешевели
9
Производители блоков питания выпускают собственные переходники для RTX 4090 и RTX 4080
8
Blizzard из-за критического бага временно удалила из Overwatch 2 ещё одного персонажа
+
ВВС США отключили транспондеры на всех военных самолетах на территории страны
4
Радиатор для видеокарт AMD и NVIDIA весом более полукилограмма — представлен Raijintek Morpheus 8069
4

Популярные статьи

Зачем платить больше – если ли смысл 2-кратной переплаты за дорогие видеокарты
40
О том, как Россия узнала, что это Великобритания взорвала "Северный поток"
36
Битву производительности Core i9-13900K против Ryzen 9 7950X в играх выиграл Intel
23
Есть ли шансы у РФ вернуть заблокированные в США $300 млрд – как ЦБ может сделать это уже сегодня
73
Байрактары получат ракеты воздух-воздух против Гераней - война роботов начнется в небе Украины
35
Чего не хватает новым играм серии Need for Speed
22
Сравниваем недорогие игровые сборки на четырехъядерных процессорах — у AMD большие проблемы
7
Как себя чувствует R7 2700X и массивная R9 290 Tri-X в компактном самодельном корпусе
12
Мои впечатления от игры Age of Empires II HD Edition. Часть 1
9
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
9

Сейчас обсуждают

Сергей Игоревич
18:17
ну да, успел
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 3050 Gaming X
NOFX
18:10
Всем мира после победы! Ура!
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
NOFX
18:09
Застыли реки и земля остыла И чуть нахохлились хохлы :)
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Андрей Маликов
18:08
на православной рф-рознице-ритейле нужно всё, даже 1-ядерный толкнём за 4 тыщи в регарде-линке, тут главное хорошо распиарить экспертным высером
Сравниваем недорогие игровые сборки на четырехъядерных процессорах — у AMD большие проблемы
Xardazzz
18:07
открой глаза, 4х ядерный 6700к на 7% отстаёт от 5800х3д в 4к играх, 8700к будет отставать на 3-5%
Процессоры AMD Ryzen 7 5800X3D стали в Европе хитом продаж
1TronpmG5
18:05
>>Плохо только у АMD? Пока там у всех не "плохо", а я бы сказал пока просто не хорошо. Это таки большая разница между "плохо". Плохо будет когда вся фонда начнет валиться, но до этого, я думаю не дойд...
Для AMD следующий год будет не таким лёгким, как ожидалось
Exiton
18:03
Вот в этом и проблема - когда лупишь по наземным целям морской ракетой. Ты ей указываешь одну цель - а она переключается на другую. Например, огромный торговый центр в Кременчуге - он такой большой и ...
Последствия и значения ракетных ударов по Украине новейшими ракетами Х-32
Сергей Стерлин
17:59
Уймись, продажная
Школьник из Москвы заработал 5 000 000р на пиратских Telegram Premium, но погорел на жадности
Сергей Стерлин
17:57
Ближайший родственник по мужской линии твой дебил. А сын его позорная путинская профурсетка на кормлении у режима. Будьте вы прокляты !
Из-за нехватки здоровых новобранцев армия США разрешила набор кандидатов с ожирением - Bloomberg
Артём Трофимычев
17:54
У Никса кринжовейшая реклама на Ютьюбе, очень слабый дизайн сайта, конские ценники, но описание товаров пожалуй самое детальное в интернете.
ТОП-12 игровых корпусов для компьютера – от бюджетных до флагманских
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем