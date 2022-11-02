Джеймс Кэмерон возвращает кинозрителей на Пандору и в мир На'ви

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Вышел новый трейлер «Аватар 2: Путь воды», впервые с 2009 года возвращающий фанатов в мир синекожих На'ви. Полный трейлер следует за тизер-трейлером, вышедшим в мае и набрал 25 миллионов просмотров за пять месяцев.

Режиссер Джеймс Кэмерон снял много эпизодов под водой, используя новые камеры, разработанные для этой цели.

Сэм Уортингтон, Зои Салданья, Стивен Лэнг, Си Си Эйч Паундер и Джованни Рибизи – это те актеры, кто повторяет свои роли из первой части фильма. А Сигурни Уивер вернулась в другой роли. Уортингтон играет Джейка Салли, который оставил свое человеческое тело, чтобы жениться на Нейтири Салданы и присоединиться к ней в жизни на Пандоре. Уивер сыграла человека, доктора Грейс Августин, в первом фильме, но возвращается как Джейк и дочь Нейтири Кири. Кейт Уинслет присоединяется к актерскому составу в роли фридайвера по имени Ронал. Уинслет научилась фридайвингу для фильма и, как сообщается, задержала дыхание на целых семь минут.

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Сообщается, что фильм длится более трех часов, но в мае Кэмерон сказал Empire: «Я не хочу, чтобы кто-то скулил по поводу длины фильмы, особенно те, кто сидит и смотрит телевидение по 8 часов». Привыкайте к мысли снова увидеть пышный мир Пандоры. Запланированы три продолжения этого фильма, которые выйдут в 2024, 2026 и 2028 годах.