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Популярность 3D-принтеров продолжает расти, увеличивая конкуренцию на рынке, а цены снижаются по мере роста калибра. Эта тенденция продолжается с Anycubic Photon M3 Premium, высококачественным принтером, который обеспечивает экран 8K для ваших проектов 3D-печати. Поскольку экран 8K имеет такую высокую плотность пикселей, детали вашей модели должны быть более четкими без этого квадратного края, который может возникнуть на 3D-принтерах с более низкой плотностью.
Photon M3 Premium использует новую систему освещения Anycubic LighTurbo 2.0, которая обеспечивает более стабильные результаты, чем предыдущие модели принтеров. Максимальный объем печати достигает 6,7 л. Такая большая емкость дает больше места для творений без ущерба для точности. Он также имеет шарико-винтовые стержни с двойной резьбой, которые минимизируют сопротивление подъему платформы и увеличивают скорость печати.
M3 Premium также имеет двойные фильтры, которые должны помочь устранить запахи, которые часто возникают при 3D-печати, и рабочую пластину с лазерной гравировкой.
3D-принтер Anycubic Photon M3 Premium появится в продаже 1 ноября по цене 619 долларов в интернет-магазине Anycubic. Также можно приобрести этот принтер на AliExpress .