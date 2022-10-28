реклама
Как широко сообщалось на Reddit и в других местах, игроки Xbox и ПК не могут использовать меню Modern Warfare 2 , чтобы отключить функцию, которая позволяет игрокам на разных платформах играть вместе. Однако у игроков PlayStation есть возможность отключить кросс-плей.
У игроков Xbox есть обходной путь: они могут отключить кроссплей на системном уровне . Но у ПК-игроков такой возможности нет.
Причины исчезновения опции неизвестны. Сообщается , что она присутствовала на всех платформах в недавнем бета-тестировании, так что это может быть просто ошибка.
Некоторые игроки предпочитают играть без перекрестной игры, чтобы обеспечить честную соревновательную игру. Споры о том, чей лагерь имеет преимущество, бушуют: игроки на ПК с быстрым управлением клавиатурой и мышью и потенциально более высокой частотой кадров или игроки на консолях, которые играют с контроллерами и помощью в прицеливании. Но все согласны с тем, что это не точное сравнение. (Для справки, разработчик Infinity Ward сказал , что очень опытные игроки с мышью и клавиатурой имеют преимущество перед пользователями контроллеров, но для большинства игроков контроллер статистически лучший вариант.)
Одним из возможных решений является подбор игроков на основе ввода, который пытается сопоставить игроков с другими, используя тот же метод управления. Infinity Ward реализовала это в Modern Warfare 2019 года, но, по мнению большинства, это не сработало — возможно, из-за противоречивых требований подбора игроков на основе навыков и общей доступности игроков.