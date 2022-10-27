реклама
В интервью Inverse Глен Шофилд не мог скрыть своего волнения по поводу идей продолжения игры. Подчеркнув, что эта первая часть представляет собой полноценный опыт, Шофилд объяснил, что у него уже есть идеи о том, что делать дальше, и он задается вопросом, будут ли игроки восприимчивы к его новым идеям, когда они испытают игру на себе.
«Я хочу сделать продолжение, — говорит Шофилд. «Это законченная игра, но есть много идей, крутых идей, которые мы хотим воплотить в будущем. Я люблю воплощать свои большие идеи в жизнь. Даже после того, как я закончу игру, я уже думаю, что делать дальше».
Когда Шофилда спросили об реакции на его твитты в начале этого года, в которых он хвастался тем, как много времени ушло на то, чтобы The Callisto Protocol вышел в свет, он подчеркнул, что это продолжение станет для него способом исправить этот процесс.
«Правда в том, что я облажался», — говорит Шофилд относительно твита. «У нас небольшая команда, и мы хорошо работали на протяжении всей разработки, но в конце концов я напортачил, и мы работали больше, чем должны были. Реакция в социальных сетях была поучительной, и я надеюсь, что это послужит катализатором изменений в целом».
«Я могу сказать вам вот что: я позабочусь о том, чтобы этого не произошло в нашем следующем или любом другом проекте в будущем», — заключил он.
Callisto Protocol выходит на Xbox Series X|S, Xbox One, PS5, PS4 и ПК 2 декабря.