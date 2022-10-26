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Представленный в октябре 2022 года новый BMW M2 2023 года получит широкий выбор деталей M Performance заводской разработки. Список дополнений, анонсированных мюнхенским автопроизводителем, включает отделку из углеродного волокна, кованые диски и более легкую выхлопную систему.
BMW M использовал свой пятидесятилетний гоночный опы, чтобы предоставить будущим владельцам M2 множество вариантов настройки. Начиная с экстерьера, компания разработала обвес из углеродного волокна , включающий передний сплиттер, вставки для передних воздухозаборников, боковые юбки, задний спойлер и задний диффузор. Выхлопные патрубки M Performance из титана и углеродного волокна, а также красный буксировочный ремень с логотипом M придают образу завершающий штрих.
Говоря о выхлопе, BMW M создал систему, состоящую из передних труб из нержавеющей стали и задней части из титана. Он весит более чем на 7,5 кг меньше, чем стандартная установка, и включает в себя закрылки с электронным управлением. BMW обещает «отличный звук гоночного автомобиля».
Управляемость — одно из главных достоинств BMW M, а система подвески M Performance была разработана для того, чтобы сделать новый M2 еще более резким при движении по трассе и вне ее. Он добавляет регулируемые по высоте пружинные чашки к передней и задней оси, что позволяет водителям снизить дорожный просвет. Эти детали могут сочетаться с 20-дюймовыми передними и 21-дюймовыми задними коваными дисками, доступными в цветах M Frozen Gold Bronze или M Jet Black.
Покупатели, которые хотят интерьер в стиле M, могут добавить отделку из углеродного волокна и алькантары, наколенники с обивкой из алькантары, чехлы на спинки сидений M Sport из углеродного волокна и рулевое колесо M Performance. Также предлагаются подрулевые лепестки переключения передач и накладки на пороги из углеродного волокна.
Ни одна из деталей M Performance не увеличивает мощность двигателя, поэтому энтузиастам, которые хотят увеличить мощность, придется обратиться к вторичному рынку. Стандартный M2 оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощностью 453 лошадиных силы и 550 Нм крутящего момента. Двигатель вращает задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, хотя за дополнительную плату предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
Вышеупомянутые детали будут доступны для заказа после начала поставки M2, которая начнется в апреле 2023 года. Цены пока не объявлены.