В каталоге нового BMW M2 представлены обвесы, колеса и детали подвески M Performance.

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Представленный в октябре 2022 года новый BMW M2 2023 года получит широкий выбор деталей M Performance заводской разработки. Список дополнений, анонсированных мюнхенским автопроизводителем, включает отделку из углеродного волокна, кованые диски и более легкую выхлопную систему.

BMW M использовал свой пятидесятилетний гоночный опы, чтобы предоставить будущим владельцам M2 множество вариантов настройки. Начиная с экстерьера, компания разработала обвес из углеродного волокна , включающий передний сплиттер, вставки для передних воздухозаборников, боковые юбки, задний спойлер и задний диффузор. Выхлопные патрубки M Performance из титана и углеродного волокна, а также красный буксировочный ремень с логотипом M придают образу завершающий штрих.

Говоря о выхлопе, BMW M создал систему, состоящую из передних труб из нержавеющей стали и задней части из титана. Он весит более чем на 7,5 кг меньше, чем стандартная установка, и включает в себя закрылки с электронным управлением. BMW обещает «отличный звук гоночного автомобиля».

Управляемость — одно из главных достоинств BMW M, а система подвески M Performance была разработана для того, чтобы сделать новый M2 еще более резким при движении по трассе и вне ее. Он добавляет регулируемые по высоте пружинные чашки к передней и задней оси, что позволяет водителям снизить дорожный просвет. Эти детали могут сочетаться с 20-дюймовыми передними и 21-дюймовыми задними коваными дисками, доступными в цветах M Frozen Gold Bronze или M Jet Black.

Покупатели, которые хотят интерьер в стиле M, могут добавить отделку из углеродного волокна и алькантары, наколенники с обивкой из алькантары, чехлы на спинки сидений M Sport из углеродного волокна и рулевое колесо M Performance. Также предлагаются подрулевые лепестки переключения передач и накладки на пороги из углеродного волокна.

Ни одна из деталей M Performance не увеличивает мощность двигателя, поэтому энтузиастам, которые хотят увеличить мощность, придется обратиться к вторичному рынку. Стандартный M2 оснащен 3,0-литровым рядным шестицилиндровым двигателем с двойным турбонаддувом, мощностью 453 лошадиных силы и 550 Нм крутящего момента. Двигатель вращает задние колеса через шестиступенчатую механическую коробку передач, хотя за дополнительную плату предлагается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.

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Вышеупомянутые детали будут доступны для заказа после начала поставки M2, которая начнется в апреле 2023 года. Цены пока не объявлены.