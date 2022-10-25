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Несмотря на свою низкую посадку, форму лифтбэка и высокую динамику с двигателем мощностью до 368 лошадиных сил, Stinger никогда не был самой яркой звездой на небосклоне Kia . После того, как на протяжении многих лет ходил ряд слухов, намекающих на то, что автомобиль обречен, появилось сообщение из Южной Кореи о том, что производство Stinger будет прекращено в апреле следующего года.
Слабый спрос - это основная причина конца производства Стингера, которая присутствовала в течение четырех лет. Прямой замены пока не ожидается, хотя дизайнер Карим Хабиб заявил в прошлом году, что электрический кроссовер EV6 GT может выполнять аналогичную роль в линейке.
В США продажи некогда многообещающего седана падают. В прошлом году в США было продано около 13 517 автомобилей Stinger, а в 2022 году Kia продала менее половины этого количества.
Обновленный Stinger вышел весной 2021 года. Обновленный GT Получил некоторые технические и внешние изменения, но, очевидно, этого было недостаточно, чтобы сохранить линейку.