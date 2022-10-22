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Артур396 За пост начислено вознаграждение
Владельцы раннего доступа к Call of Duty: Modern Warfare 2 раскрыли основные виды оружия
Игроки с ранним доступом к кампании Call of Duty: Modern Warfare 2 нашли путь к экрану выбора оружия. Каждое основное оружие в Call of Duty: Modern Warfare 2 было раскрыто.
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Пользователь Reddit TheRealPdGaming опубликовал минутное видео экрана выбора основного оружия Call of Duty: Modern Warfare 2. В видео показано оружие, которое не появлялось в открытой бета-версии игры или не было раскрыто маркетингом игры. Будет ли это оружие доступно при запуске, станет частью боевого пропуска или какого-либо другого обновления после запуска, еще неизвестно. 

Согласно комментариям под сообщением Reddit, если вы предварительно заказали Call of Duty: Modern Warfare 2 и, следовательно, имеете доступ к кампании перед выпуском, вы можете увидеть каждое основное оружие, используя сбой. По словам пользователя Reddit blazeryan11, если вы перейдете к экрану с надписью «у вас есть ранний доступ к кампании», вы можете подключить клавиатуру и нажать F6. Затем вы можете просмотреть окно выбора оружия, показанный в опубликованном видео, самостоятельно. Вы также можете взглянуть на камуфляжи и испытать оружие на полигоне. Другие комментарии подтверждают, что это работает, но некоторые сообщают, что при попытке загрузить полигон игра вылетает. 

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Если вы предварительно заказали Modern Warfare 2 и хотите сыграть в кампанию, вы можете ознакомиться с руководством GameSpot. Сама игра выходит 28 октября. Она будет запущена с тремя миссиями Spec Ops и с новой системой прокачки.

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