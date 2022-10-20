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В ноябре выйдет зимнее обновление на Halo Infinite
343 Industries объявила о выходе 8 ноября зимнего обновления на Halo Infinite. Что в него входит рассмотрим в этой статье.
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343 Industries объявила в среду, что совместная кампания по сети, повтор миссии и несколько других новых функций, таких как открытая бета-версия Forge и новый 30-уровневый боевой пропуск, появятся в Halo Infinite в рамках зимнего обновления игры 8 ноября.

Совместная кампания по сети и повтор миссии были одними из самых востребованных функций Halo Infinite с момента первого запуска игры в декабре прошлого года. Эти функции появились в игре более чем через два месяца после объявления о том, что совместная игра с разделенным экраном — основа серии со времен первого Halo — больше не будет в Infinite.

Вопрос о том, как 343 Industries будет реализовывать совместную игру в Halo Infinite был постоянным в игровом сообществе, особенно с учетом того, что Infinite представляет собой первую полуоткрытую кампанию в Halo по сравнению с отдельными миссиями серии на основе кампаний в прошлом. 

Ведущий дизайнер кампании Джон Малки подчеркнул в видео? что тот же принцип распространяется на такие предметы, как спартанские ядра, оружие и коллекционные предметы. Малки также отмечает, что в начале сеанса Fireteam для совместной сетевой кампании все черепа — конкретные боевые или модифицирующие игровой процесс предметы коллекционирования — приобретенные каждым отдельным игроком в соответствующих играх, будут доступны на выбор.

343 Industries внедрила систему на основе радиуса, когда совместные игроки перемещаются по внешней карте игры с полуоткрытым миром. «Мы пошли на самую большую базу, которая у нас есть в игре, — говорит Малки, — а затем фактически удвоили максимальное отведенное пространство, в котором игроки могут находиться отдельно друг от друга». Кроме того, отдельные игроки смогут пропускать последовательности повествования, не прерывая последовательность другого игрока; они также смогут запускать повтор миссии, быстро перемещаться в новое место и отключать общие маркеры миссии.

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Будут включены новые достижения для совместной игры и повторного прохождения миссии, которые побуждают игроков возвращаться и повторно посещать те части миссий, которые ранее были недоступны до появления функции повторного прохождения миссии.

 Все это, а также открытая бета-версия Forge, две новые официальные карты Forge, известные как Argyle и Detachment, бесплатный 30-уровневый боевой пропуск, новый многопользовательский режим Cover 1-Flag, два предстоящих многопользовательских события в декабре и январе и Match XP появится в Halo Infinite в рамках зимнего обновления 8 ноября.
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#343 industries #halo infinite
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