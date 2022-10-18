В субботу на Minecraft Live 2022 был продемонстрирован геймплей Minecraft Legends. Также разработчики сообщили о выходе игры весной 2023 года.

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Первоначально объявив о своей Minecraft RTS в прошлом году, Microsoft и Mojang, наконец, дали игрокам реальный взгляд на Minecraft Legends в субботу на Minecraft Live 2022. Группа разработчиков рассказала, что именно представляет собой игра, и даже предложила демо гемплей для фанатов . Во время демонстрации Microsoft также сообщила, что игроки смогут сами проверить Minecraft Legends весной 2023 года.

Демонстрация началась с интервью с разработчиками, которое перешло к повествованию общей идеи Minecraft Legends . Microsoft и Mojang называют ее стратегической игрой в жанре экшн. В Minecraft Legends вы будете натравливать врагов друг на друга и наблюдать, как две армии разрывают друг друга в клочья, как в StarCraft .

Тем не менее, при демонстрации геймплея стали известны некоторые аспекты игры. В Minecraft Legends вы будете собирать ресурсы, строить строения и собирать армии. В Legends вы едете на звере и можете приказывать некоторым рабочим собирать или строить для вас в определенной области. Демонстрация показала, как игрок подъезжает к группе деревьев, вызывает в мир несколько миньонов, а затем уезжает, пока рабочие собирают ресурсы. Позже игрок использовал эти ресурсы, чтобы построить деревянный мост, чтобы пересечь пещеру. Рабочие собрались вокруг аватара игрока, и мост опустился прямо перед игроком. Боевой интерфейс использует аналогичный подход. Вызвав своих союзников из спаунеров, игрок отправился в бой и использовал рудиментарный беглый интерфейс, чтобы направить свою армию на злодеев. Во время боя создается впечатление, что у игрока нет настоящих боевых инструментов — вроде нельзя туда с мечом ездить и рубиться с друзьями. Поэтому вместо этого игрок отступил и использовал больше ресурсов, которые он собрал, чтобы построить гигантские башни со стрелами, чтобы помочь своим союзникам.

Все это, кажется, усиливается кооперативным режимом игры. В демоверсии несколько игроков посылали свои армии против портала в Нижний мир и окружавшей его вражеской армии. Но как только портал был очищен, другой игрок-союзник вошел с одним гигантским отрядом, чтобы помочь уничтожить базу.

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Minecraft Legends выглядит так, как будто она должна быть знакома ветеранам RTS. Тем не менее, она более дружелюбная. Что касается того, насколько сложной может стать Minecraft Legends, игрокам нужно будет дождаться официального запуска игры в начале следующего года.