Фантастическая драма HBO завершает свой первый сезон в это воскресенье, и это должен быть эпический эпизод.

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Приквел сериала «Игра престолов» «Дом дракона» завершает свой первый сезон в ближайшее воскресенье, 23 октября, и похоже, что дебютный сезон пройдет на ура. Выпущен тизер-трейлер к финалу сезона, в котором рассказывается об эпической битве между двумя основными фракциями. Трейлер содержит спойлеры «Дома дракона».

Трейлер начинается сразу после событий Эпизода 9, где Рейнис (Ева Бест) летит на драконе к Драконьему камню, чтобы предупредить Рейниру (Эмма Д'Арси) и Деймона (Мэтт Смит) о том, что она только что сделала, и о грядущей войне. Королева Алисента (Оливия Кук) призывает Рейниру преклонить колени и принять Эйгона (Том Глинн-Карни) как истинного короля, но Деймон говорит, что это неприемлемо. Сама Рейнира, по-видимому, тоже не заинтересована в этом, поскольку у нее есть свои претензии. В нынешнем виде похоже, что Рейнира собирается воевать против Алисент и Эйгона. Финал первого сезона кажется очень насыщенным.

В дополнение к публикации этого трейлера к Эпизоду 10, HBO выпустил новейший короткометражный фильм «Внутри эпизода» для Эпизода 9. В нем актеры и съемочная группа разбирают важные моменты предпоследнего эпизода.

В этом эпизоде было много драмы и интриг: король Визерис (Пэдди Консидайн) был признан мертвым, а Эйгон был коронован новым королем. Рейнис вмешалась в работу своим драконом, уставившись на Хайтауэрс и устроив грядущую большую битву.

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10-й эпизод «Дома дракона» выйдет в эфир в это воскресенье, 23 октября, на канале HBO. Уже точно известно о выходе второго сезона, но пока нет информации о дате выхода и о сюжете. Автор Джордж Р. Р. Мартин сказал, что, по его мнению, «Дому дракона» нужно четыре полных сезона, чтобы правильно рассказать свою историю .