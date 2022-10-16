В Minecraft появятся верблюды, подвесные вывески и многое другое.

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На мероприятии Minecraft Live 2022 года Mojang раскрыла некоторые ключевые подробности о грядущем обновлении 1.20 для долгоживущей игры на выживание, а также о запланированном окне ее выпуска весной 2023 года. Mojang объявила, что первые игровые функции и снимки обновления будут доступны «через несколько дней», а также назвала победителя голосования мобов в 2022 году: Благородный и достопочтенный Сниффер. Mojang также представила новый шикарный строительный материал из бамбука, дополненный замысловатым дизайном окон, а также веселыми подвесными вывесками. Minecraft также увидит добавление ездовых верблюдов, которые, в отличие от игровых лошадей, могут мчаться по рекам. На верблюдах также могут ездить два игрока одновременно, что, наконец, позволит вам и вашим друзьям разделить поездки на верблюдах в Minecraft. Mojang еще не назвала конкретную дату первого снимка, вместо этого заявив, что он появится «всего через несколько дней».