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Nvidia отменяет запуск продаж видеокарты RTX 4080 12GB
Графический процессор c чипом AD104, несомненно, в скором времени появится в виде RTX 4070, а пока 16 ноября выходит только видеокарта RTX 4080 16GB.
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Nvidia делает шаг назад и отменяет запуск видеокарты RTX 4080 12GB. Компания намеревалась выпустить две видеокарты RTX 4080 в следующем месяце, RTX 4080 12GB и RTX 4080 16GB, с совершенно разными характеристиками, но теперь решила не выпускать карту с более низкими характеристиками.

"RTX 4080 12GB - фантастическая видеокарта, но она названа неправильно. Наличие двух графических процессоров с обозначением 4080 сбивает с толку. RTX 4080 16 ГБ великолепна и готова порадовать геймеров во всем мире 16 ноября» -  говорится в удивительно лаконичном сообщении в блоге Nvidia..

Когда Nvidia впервые анонсировала RTX 4080, все были удивлены, узнав, что их будет две. Исходя только из названия, можно предположить, что это две модели одной и той же карты с разными конфигурациями памяти, но на самом деле это две видеокарты со значительно отличающимися характеристиками.

После объявления Nvidia о новых видеокартах многие задались вопросом, почему RTX 4080 12 ГБ не названа RTX 4070, чтобы отразить ее более низкие характеристики.

Удивительно, но Nvidia приняла во внимание это замечание и сделала то, чего от нее действительно никто не ожидал. Она отменила запуск видеокарты RTX 4080 12GB.

"Это должно быть интуитивно понятно, не так ли? 16 ГБ - это лучший графический процессор, он быстрее. Я не думаю, что кто-то подумает, что 4080 16 ГБ хуже, чем 4080 12 ГБ. Мы будем работать над тем, чтобы быть предельно ясными на страницах наших продуктов, в наших торговых площадях и везде, где геймеры ищут графические процессоры, чтобы геймеры могли выбрать подходящий им графический процессор», — сказал Джастин Уокер, старший директор по управлению продуктами в Nvidia во время предварительного брифинга видеокарт RTX 40-й серии.

Ниже представлена таблица с характеристиками видеокарт RTX 4080 12 ГБ и RTX 4080 16 ГБ.

 

RTX 4080 12 ГБ 

RTX 4080 16 ГБ

Чип

АД104-400

АД103-300

Ядра NVIDIA CUDA

7680

9728

Базовые частота

2310 МГц

2210 МГц

Тактовая частота с ускорением

2610 МГц

2510 МГц

Разрядность шины памяти

192-бит

256-бит

Стандартная конфигурация памяти

12 ГБ GDDR6X

16 ГБ GDDR6X

Скорость памяти

21 Гбит/с

23 Гбит/с

Энергопотребление (Вт)

285 Вт

320 Вт

Рекомендованные системные требования по питанию  (Вт)

700 Вт

750 Вт

Стартовая цена

899 долларов 

1199 долларов 

Дата начала продаж

Сейчас неизвестно

16 ноября

Это означает, что в следующем месяце выйдет только одна видеокарта RTX 4080 16GB. Старт продаж планируется 16 ноября. Скорее всего цены на эту карту останутся прежними, она будет продаваться за 1199 долларов.

После этого, вполне вероятно, что карта, которой когда-то было суждено стать RTX 4080 12GB, примет новый облик RTX 4070. Дата выхода пока неизвестна.  Опять же, если предположить, что цены останутся прежними, эта карта в конечном итоге будет стоить 899 долларов. Это потенциально сделало бы ее дорогой картой 4070, поэтому интересно, изменится ли эта цена.

Nvidia никогда не планировала выпуск Founders Edition для RTX 4080 12GB, что, возможно, немного упростило решение отменить их выпуск. Хотя, конечно, некоторые планы были воплощены в жизнь — партнеры Nvidia по графическим процессорам, вероятно, наращивали свои производственные мощности для  выпуска карты RTX 4080 на 12 ГБ.

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