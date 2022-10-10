На Newegg.сom есть отличное предложение на видеокарты Gigabyte AMD RX 6650 XT. Обе видеокарты продаются за 284 доллара, что значительно ниже их стартовой цены.

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На Newegg.сom есть отличное предложение на видеокарты Gigabyte AMD RX 6650 XT. Обе видеокарты продаются за 284 доллара, что значительно ниже их стартовой цены. Если вам нужна производительность 1080p и у вас не высокий бюджет, то эти видеокарты идеальный вариант. Они дешевле, чем бюджетная RTX 3050 от Nvidia, которая в настоящее время продается за 300 долларов (Это самая низкая цена, которую удалось найти). Radeon RX 6650 XT EAGLE и Radeon RX 6650 XT GAMING OC — это 8-гигабайтные графические процессоры с тремя вентиляторами, на которые в прошлом году было несколько значительных снижений цен.

Учитывая, что RX 6650 XT по производительности находится между RTX 3060 и 3060 Ti от Nvidia, 284 доллара — это идеальная цена, особенно если вы хотите собрать себе надежный игровой ПК .

Как уже упоминалось, RX 6650 XT — это хорошая игровая видеокарта с разрешением 1080p, которая предлагает трехзначную частоту кадров при средних и высоких настройках графики (если не используется трассировка лучей). Вы можете играть в разрешении 1440p, если готовы пойти на некоторые компромиссы. Однако, поскольку это графические процессоры AMD, вы можете в полной мере воспользоваться преимуществами FSR 2.0. , чтобы получить небольшой прирост производительности для таких игр, как God of War или предстоящей игры The Callisto Protocol.

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Обе карты практически идентичны, за исключением того, что графический процессор Radeon RX 6650 XT GAMING OC имеет немного более высокую тактовую частоту и лучшее охлаждение, чем Radeon RX 6650 XT EAGLE. Если вы хотите получить максимальную отдачу от затраченных средств, Radeon RX 6650 XT GAMING OC — это то, что вам нужно.