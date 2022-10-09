CD Projekt, разработчик «Ведьмака» и Cyberpunk 2077, объявила о продолжении обеих игр.

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CD Projekt, разработчик «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 , объявила о продолжении обеих игр.

Польский игровой гигант представил множество новых игр, некоторые из которых будут разработаны основной студией, а некоторые — сторонними разработчиками.

Начнем с франшизы «Ведьмак», основанной на романах Анджея Сапковского, главной особенностью будет совершенно новая трилогия игр. Было известно , что будет продолжение невероятно успешной The Witcher III: Wild Hunt, но теперь студия намерена выпустить три новые игры основной серии.

Вторая и третья игры этой новой трилогии должны быть выпущены в течение шестилетнего периода, а первая в настоящее время находится в стадии разработки под рабочим названием Project Polaris.

Далее идет «Project Sirius», «новаторский взгляд» на франшизу, нацеленный на существующих фанатов и новую аудиторию. Эта часть также находится в стадии подготовки к разработке бостонской студией CD Projekt The Molasses Flood. Сторонняя команда работает над новой сюжетной RPG с открытым миром, действие которой разворачивается во вселенной под кодовым названием "Project Canis Majoris".

Во франшизе Cyberpunk, основанной на настольных RPG, есть дополнение Phantom Liberty 2077. В настоящее время разработка находится на завершающей стадии, и над ней работает большая часть основной студии CD Projekt Red. Этот проект должен стать важным дополнением к неоднозначной игре.

Наконец, «Project Orion» — это полное продолжение Cyberpunk 2077 , к которому в скором времени приступит основная команда разработчиков CD Projekt Red.

Кроме того, CD Projekt хочет добавить мультиплеер к «большинству» своих будущих игр, а также запустить третий, полностью оригинальный IP с текущим кодовым названием «Project Hadar».

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Учитывая невероятно трудный запуск Cyberpunk 2077 и тот факт, что версии The Witcher III для PS5 и Xbox Series X/S не были выпущены спустя более двух лет после их анонса , эти планы определенно амбициозны.