реклама
CD Projekt, разработчик «Ведьмака» и Cyberpunk 2077 , объявила о продолжении обеих игр.
Польский игровой гигант представил множество новых игр, некоторые из которых будут разработаны основной студией, а некоторые — сторонними разработчиками.
Начнем с франшизы «Ведьмак», основанной на романах Анджея Сапковского, главной особенностью будет совершенно новая трилогия игр. Было известно , что будет продолжение невероятно успешной The Witcher III: Wild Hunt, но теперь студия намерена выпустить три новые игры основной серии.
Вторая и третья игры этой новой трилогии должны быть выпущены в течение шестилетнего периода, а первая в настоящее время находится в стадии разработки под рабочим названием Project Polaris.
Далее идет «Project Sirius», «новаторский взгляд» на франшизу, нацеленный на существующих фанатов и новую аудиторию. Эта часть также находится в стадии подготовки к разработке бостонской студией CD Projekt The Molasses Flood. Сторонняя команда работает над новой сюжетной RPG с открытым миром, действие которой разворачивается во вселенной под кодовым названием "Project Canis Majoris".
Во франшизе Cyberpunk, основанной на настольных RPG, есть дополнение Phantom Liberty 2077. В настоящее время разработка находится на завершающей стадии, и над ней работает большая часть основной студии CD Projekt Red. Этот проект должен стать важным дополнением к неоднозначной игре.
Наконец, «Project Orion» — это полное продолжение Cyberpunk 2077 , к которому в скором времени приступит основная команда разработчиков CD Projekt Red.
Кроме того, CD Projekt хочет добавить мультиплеер к «большинству» своих будущих игр, а также запустить третий, полностью оригинальный IP с текущим кодовым названием «Project Hadar».
Учитывая невероятно трудный запуск Cyberpunk 2077 и тот факт, что версии The Witcher III для PS5 и Xbox Series X/S не были выпущены спустя более двух лет после их анонса , эти планы определенно амбициозны.