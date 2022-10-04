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В сеть просочились видео раннего геймплея GTA 6
Хакер выложил около 90 видеороликов раннего геймплея GTA 6. Хотя видео взяты из незавершенной игры, которая будет готова не ранее чем через два года, хакер заявил, что вскоре они могут выложить в сеть дополнительные данные, исходный код, ресурсы и тестовые сборки.
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Крупная утечка потрясла Rockstar Games, Take-Two Interactive, основных инвесторов и холдинговую компанию, владеющую Rockstar Games. В сети появилось около 90 видеороликов, демонстрирующих ранние кадры геймплея грядущей ролевой игры с открытым миром Grand Theft Auto: 6 

GTA 6 должна стать преемницей GTA V , одного из самых больших хитов франшизы Grand Theft Auto. GTA V была впервые запущена в 2013 году и с тех пор стала второй самой продаваемой игрой всех времен и принесла более 6 миллиардов долларов дохода.

Ожидается, что GTA 6, до выхода которой осталось как минимум два года, будет больше и лучше, чем GTA V во всех отношениях. Rockstar Games была уверена, что это станет самым большим хитом франшизы GTA. Естественно, любые утечки могут помешать запуску игры и нанести ущерб бизнесу.

Пользователь с ником «teapotuberhacker» загрузил около 90 видеороликов или 3 ГБ данных на форумы GTA, в которых были показаны ранние кадры игрового процесса.

Предполагается, что хакер — это тот же человек, который атаковал Uber и связан с группой хакеров LAPSUS$, которая несет ответственность за незаконный доступ к файлам Microsoft, Cisco, Samsung, Nvidia и Okta.

Клэр Тиллс, старший инженер-исследователь в Tenable, ранее написавшая исследовательскую статью о группе LAPSUS$ и их схемах, заявила в своем заявлении:

«Имеющийся информации не достаточно, чтобы сделать однозначный вывод о том, что LAPSUS$ стоит за утечкой информации Rockstar Games. Хотя атаки, связанные с LAPSUS$, и инцидент в Rockstar имеют общую схему, она относительно проста. Поэтому нельзя с уверенностью сказать, что в сливе информации виновна группа LAPSUS$.» 

 «Тактика подражания относительно распространена среди хакеров. После яркого взлета группы хакеров LAPSUS$ к дурной славе, а затем внезапного периода затишья, хакеры стремились копировать их тактику, потому что эти схемы взлома работали»

Непонятно, как именно были получены кадры. Тем не менее, Rockstar Games обеспокоены тем, что хакеры могут «слить» больше данных, включая исходный код GTA V и GTA 6 , активы и тестовые сборки. 

Выложенные в сеть видеоролики, подтверждают многие слухи, появившиеся за эти годы. Например:  одним из игровых персонажей является женский персонаж по имени Люсия;  действие 6-й части игры происходит в Майами, как дань уважения GTA: Vice City 2002 года; неигровые персонажи взаимодействуют гораздо лучше, почти на том же уровне, что и в Red Dead Redemption . 

GTA 6 находится в разработке уже много лет, хотя Rockstar признали, что работают над ней только с февраля этого года. На данный момент в разработку игры вложено уже сотни миллионов долларов.

Подобные утечки могут создать серьезную брешь в бизнесе Rockstar и убить одну из самых культовых франшиз в игровой индустрии.

Учитывая то, что в индустрию видеоигр вкладывается огромные деньги, гораздо больше чем в киноиндустрию, и что в ней занято больше людей, чем при съемках фильмов, разработчики игр и издательские студии, естественно, обеспокоены. Хотя утечки информации являются неотъемлемой частью отрасли, утечки такого масштаба достаточно редки.

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Rockstar и Take-Two в настоящее время оценивают масштаб ущерба. Официально они не публиковали заявления, комментирующие утечку. Также не известны их планы на будущее игры и будут ли они вносить какие-либо изменения. Сейчас они заняты тем, чтобы удалить просочившиеся видео с различных сайтов социальных сетей и остановить их распространение.

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