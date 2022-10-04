В свете закрытия Stadia, компании IO Interactive и Ubisoft заявили, что изучают варианты перевода владельцев Stadia на другие платформы ПК.

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Поскольку Google объявил о закрытии Google Stadia , появилась неопределенность в отношении игр, привязанных к этой платформе. Теперь Ubisoft, IO Interactive и другие разработчики изо всех сил пытаются позволить игрокам сохранить доступ к играм, которые они приобрели на обреченной платформе Google. Напомним, что Stadia — это облачный сервис, который позволяет запускать игры через Google Chrome.

Такие проблемы не типичны для игровой индустрии. Немногим разработчикам приходилось помогать игрокам, у которых были версии их игр, где оплатили за доступ к библиотеке, но не приобретали копию игры.

В беседе с Axios представитель Ubisoft подтвердил, что компания «в настоящее время работает» над тем, чтобы игроки Stadia могли играть в свои игры на ПК, включая Riders Republic и Assassin’s Creed Valhalla, через сервис Ubisoft Connect.

IO Interactive заявила, что "изучает другие варианты" для владельцев Stadia Hitman III. Аналогичным образом, Bungie подтвердила, что ведет переговоры о будущих действий для обеспечения доступа игроков к Destiny 2 на Stadia.

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У Google действует политика возврата средств владельцам Stadia. Но в настоящее время неясно, будут ли получать финансовую компенсацию разработчики.