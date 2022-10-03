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Apple считает, что будущее за технологией AR
Исполнительный директор Apple Тим Кук рассказал голландскому изданию Bright, что такое AR
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Компания, которая изобрела поле искажения реальности и прямоугольник с закругленными краями, не верит в метавселенную, но видит, что мир движется в сторону VR.

Исполнительный директор Apple Тим Кук рассказал голландскому изданию Bright, что AR— это трансформационная технология, которая скоро станет такой же распространенной, как смартфон или интернет.

“Я думаю, что AR - это технология, которая повлияет на все аспекты жизни человека. В будущем мы будем оглядываться назад и думать о том, как мы жили без AR".

AR отличается от VR, продвигаемой платформами Марка Цукерберга. Он считает, что VR будет трудно продать, потому что обычный человек не понимает, что это такое на самом деле.

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VR, хотя и является более захватывающей, все же имеет свои ограничения. «VR предназначена для развлечения, но не для повседневной жизни. Я не думаю, что вы захотите прожить в ней всю свою жизнь ”, - сказал Кук.  

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#apple #технологии #виртуальная реальность
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