TreasureNFT, которая позиционировалась как "глобальная платформа для торговли NFT с алгоритмической поддержкой", на деле оказалась одной из самых масштабных финансовых пирамид последних лет. Несмотря на то что проект был запущен в октябре 2022 года и рекламировался как инновационное решение для рынка NFT, его деятельность привела к серьезным потерям для тысяч инвесторов.

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В этом расследовании мы разберем, как работала эта схема, почему регистрация в FinCEN США не гарантирует надежности проекта, и как мошенники используют ложные проверки аудита и SPAC-листинг для отвлечения внимания.

Акция с удвоением баланса: последний шаг к концу

Одним из ключевых маркетинговых ходов TreasureNFT стала последняя акция, предлагающая пользователям удвоение их баланса при пополнении счета на определённые суммы. Однако это было концом классической схемы Понци.

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Акция стартовала 24 марта 2025 года и с этого дня платформа начала задерживать выплаты. Сначала пользователи столкнулись с паузой в 168 часов (7 дней), а затем срок был увеличен до 360 часов (15 дней). Мошенники объясняли высокой загрузкой сетей блокчейн, что было полной ложью. Вы можете проверить это самостоятельно посмотрев загрузку сетей блокчейна. После они добавили ещё одну сеть блокчейн SOLANA для ускорения вывода, но многие пользователи столкнулись с невозможностью привязать кошельки Solana.

Почему регистрация в FinCEN США не гарантирует надежности проекта

Мошенники часто используют регистрацию в таких организациях, как FinCEN (Финансовое разведывательное управление Министерства финансов США), чтобы придать своим проектам видимость легальности. Однако важно понимать, что регистрация в FinCEN не является гарантией честности или надежности компании. Основная задача FinCEN — борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма, а не проверка финансовой состоятельности или законности бизнес-моделей компаний.

Более того, FinCEN регулярно предупреждает о случаях мошенничества, когда злоумышленники используют поддельные документы или фиктивные регистрации для создания иллюзии легальности своих проектов.

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TreasureNFT, вероятно, воспользовался этим пробелом, чтобы убедить пользователей в своей надежности, хотя на деле проект никогда не проходил независимые аудиты или проверки со стороны регуляторов.

Ложные проверки аудита: очередной этап обмана

После запуска акции с удвоением суммы при пополнении баланса администрация TreasureNFT объявила о проведении "внешнего аудита бухгалтерии". Это заявление было направлено на то, чтобы успокоить пользователей и отвлечь их внимание от растущих проблем с выплатами. Однако эксперты указывают, что никаких реальных проверок не проводилось.

Такие "аудиты" часто являются частью мошеннической стратегии: мошенники создают фиктивные отчеты или используют подставные компании для имитации легальной деятельности. В случае TreasureNFT это позволило им выиграть время и продолжить привлекать новых пользователей, параллельно отмывая деньги пользователей с помощью смурфинга.

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SPAC-листинг: еще одно вранье

Еще одним тревожным сигналом стало объявление о готовящемся листинге токена TUFT на фондовом рынке США через механизм SPAC (Special Purpose Acquisition Company). Мошенники утверждали, что это сделает токен доступным для широкого круга инвесторов и значительно повысит его стоимость. Однако такие заявления не имеют под собой никаких оснований. SPAC-листинги требуют строгого соответствия законодательству и проверки со стороны регуляторов, чего TreasureNFT явно не проходил.

Кроме того, оправдание остановки выплат в связи с подготовкой к листингу также является ложью. Эксперты отмечают, что мошенники часто используют подобные истории, чтобы затянуть процесс и заставить пользователей ждать, пока их деньги не исчезнут окончательно.

Запуск собственного токена: новый этап аферы

В попытке продлить жизнь своей схеме мошенники объявили о запуске собственного токена TUFT. По их словам, этот токен должен был стать "ключевым активом" для пользователей платформы. Однако эксперты уже назвали его "скам-токеном", который не имеет реальной стоимости и создан исключительно для привлечения новых жертв.

Дополнительно, возможно, уже другие мошенники создали несколько поддельных сайтов, таких как treasuretokens.xyz и treasure-chain.xyz , чтобы запутать пользователей и заманить их в ловушку. Эти сайты часто копируют дизайн оригинального ресурса, но предлагают новые "инвестиционные возможности", которые также оказываются мошенническими.

Почему официальный сайт и приложение все еще работают?

Несмотря на многочисленные доказательства мошенничества, официальный сайт и мобильное приложение TreasureNFT продолжают функционировать. Это вызывает серьезные опасения, поскольку платформа может использоваться для распространения фишинговых ссылок и сбора данных пользователей. Установка приложения на телефон крайне опасна: злоумышленники могут получить доступ к вашим личным данным, включая данные банковских карт и криптокошельков.

Эксперты настоятельно рекомендуют удалить любые приложения, связанные с TreasureNFT, и избегать переходов по ссылкам с подозрительных сайтов. Если вы уже установили приложение, немедленно удалите его и проверьте устройство на наличие вредоносного ПО.

Как продолжается обман?

Даже после прекращения выплат мошенники продолжают обманывать пользователей, обещая, что "выплаты возобновятся в ближайшее время". Они используют психологические приемы, заставляя верить и ждать пользователей в лучший исход, ведь каждый новый пост в их официально телеграм канале вызывает ажиотаж и жаркие споры в сообществах заставляя верить пользователей что их не кинули: имитация какой-то деятельности, обновление приложений, выпуск приложения в App Store.

Кроме того, они активно продвигают новые "инвестиционные продукты" и предложения по покупке TUFT. Все эти шаги направлены на то, чтобы выманить последние деньги у доверчивых инвесторов.

Заключение: будьте осторожны

TreasureNFT — это классический пример финансовой пирамиды, которая работает за счет привлечения новых участников и перераспределения их средств. Несмотря на многочисленные предупреждения от экспертов и регуляторов, мошенники продолжают использовать различные уловки, чтобы заманить новых жертв.

Если вы столкнулись с предложениями от TreasureNFT или подобных проектов, помните: слишком высокие обещания доходности — это всегда красный флаг. Не вкладывайте средства в сомнительные проекты, особенно если они связаны с криптовалютами или NFT. И помните: лучше потерять возможность "быстрого заработка", чем потерять все свои сбережения.