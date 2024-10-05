Инсайдер опубликовал загадочный пост о возможном выпуске Radeon AI Max 195 XTX, который, возможно, будет оснащён тензорными ядрами CDNA, если AMD реализует свои планы по объединению архитектур RDNA и CDNA в одну микроархитектуру UDNA

Инсайдер Olrak29_ в соцсети X (запрещена на территории РФ) опубликовал загадочный пост - Radeon AI Max 195 XTX. Пользователи с интересом отнеслись к этому посту, а бывший главный инженер Unity из Ubisoft SebAaltonen написал что может согласиться с этим названием только при одном условии, если AMD начнёт поставлять в потребительские GPU полноценные тензорные ядра CDNA.

Месяц назад на выставке IFA 2024 в Берлине Джек Хуинь, старший вице-президент и генеральный директор AMD в области вычислительной и графического оборудования, объявил о планах компании объединить свои архитектуры RDNA для потребителей и CDNA для центров обработки данных в одну микроархитектуру под названием UDNA. Это нововведение должно повысить конкурентоспособность AMD против сложившейся экосистемы CUDA от Nvidia. Данное решение было озвучено на фоне отказа AMD от высококлассных игровых видеокарт с целью ускорения завоевания рынка. Когда в 2019 году AMD перешла на новую микроархитектуру GCN, она решила разделить свои графические технологии на две категории: RDNA для игровых решений на потребительском рынке и CDNA, созданную для вычислительных задач в области ИИ и высокопроизводительных вычислений в центрах обработки данных.