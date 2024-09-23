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neveroww
Intel на грани продажи — Qualcomm рассматривает возможность приобретения проблемного чипмейкера
Intel находится в трудном положении после трех лет падения доходов и потери рыночной доли в пользу AMD. Компания рассматривает сокращение штата и расходов, но новая линейка процессоров вряд ли сможет исправить финансовую ситуацию. Между тем, Qualcomm рассматривает возможность приобретения Intel в составе всех подразделений, что может быть рассмотрено регуляторами США как возможность усилить конкурентное преимущество в производстве микросхем. Однако антимонопольные регуляторы могут не одобрить сделку.

Похоже, что всего лишь 5 лет назад никто и подумать не мог, что Intel окажется в таком плачевном положении, что пойдут разговоры о его продаже. Годовые доходы Intel стабильно падали последние 3 года, в то время как AMD успешно отжала часть рынка себе. Сейчас, согласно отчетам магазинов, специализирующихся на компьютерном железе, процессоров AMD продается больше, чем процессоров Intel. Весь этот год ходят слухи о сокращении штата персонала. Intel также хочет сократить расходы на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, а также на маркетинг. Новая линейка процессоров Intel Core Ultra вряд ли сможет исправить финансовую ситуацию, ведь в недавнем тесте V-Ray Core Ultra 9 285K все же уступает Ryzen 9 9950x.


И вот уже несколько дней подряд в сети ходят слухи о том, что техногигант Qualcomm рассматривает возможность приобретения проблемного чипмейкера не частично, а в составе всех подразделений техногиганта. Также сообщают, что генеральный директор Qualcomm Кристиано Амон лично участвует в переговорах о приобретении Intel, по словам источника, который был проинформирован об этом. Другой человек, знакомый с ситуацией, сказал, что Амон активно изучает различные варианты сделки для компании.

По мнению журналистов и пользователей сети, заключение сделки между Qualcomm и Intel может быть воспринято регуляторами США как стратегический шаг для усиления конкурентных позиций страны на глобальном рынке производства микросхем. Это особенно актуально в условиях растущей конкуренции со стороны других технологических гигантов.

В случае одобрения сделки Qualcomm, вероятно, будет вынуждена выполнить определенные условия, включая продажу некоторых активов или подразделений Intel другим заинтересованным сторонам. Эти меры могут быть направлены на устранение возможных опасений по поводу монополизации рынка и поддержания здоровой конкурентной среды. Такие шаги помогут успокоить регуляторов и уменьшить вероятность возникновения антимонопольных разбирательств.

Однако, несмотря на кажущуюся привлекательность сделки, важно помнить, что антимонопольные регуляторы могут принять решение и не одобрить её. В свете недавних случаев отказов в одобрении крупных сделок в сфере технологий, подобная перспектива не может быть исключена. Следовательно, компании придется активно работать над тем, чтобы представить свои доводы и доказать преимущества сделки не только для себя, но и для всей отрасли. Это подчеркивает важность прозрачности и готовности к компромиссам в современном бизнесе, особенно в высокотехнологичных сферах, где каждый шаг может влиять на будущее как отдельных компаний, так и целых рынков.

#amd #intel #qualcomm #банкротство #продажа
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