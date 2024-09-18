VK Видео запускает новую программу монетизации для авторов оригинального контента, которая будет работать по модели Revenue Share. Авторы смогут получать от 50% до 80% дохода от показов рекламы в их видеороликах.





VK Видео объявила о запуске новой программы монетизации для авторов оригинального контента. Эта программа призвана мотивировать создателей видеоконтента разнообразить и улучшать качество своего контента, а также предоставляет им новые возможности для заработка. Сейчас новая программа тестируется на ограниченной группе видеомейкеров, но уже с 23 сентября она будет доступна для всех авторов, которые соответствуют определённым требованиям. Основная особенность новой программы заключается в том, что она работает по модели Revenue Share, аналогичной системе монетизации YouTube.Это означает, что авторы видеоконтента смогут получать от 50% до 80% дохода платформы от показов рекламы в их видеороликах. Таким образом, начинающие создатели контента смогут получать от нескольких тысяч рублей в месяц, а топовые блогеры - гораздо больше.Чтобы участвовать в программе монетизации, авторы должны иметь не менее 5000 подписчиков и создавать оригинальные видео продолжительностью более двух минут. Для участников старой программы монетизации новые условия начнут действовать автоматически, поэтому им не нужно предпринимать никаких дополнительных действий.