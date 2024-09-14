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neveroww
Новые правила для владельцев самокатов и электровелосипедов вступят в силу с 1 сентября 2026 года
В России планируется ввести новые правила регистрации и эксплуатации средств микромобильности (СИМ), включая мопеды, электровелосипеды и электросамокаты, с обязательной регистрацией в федеральном реестре и получением специального номера.

Министерство транспорта России готовит изменения в правилах регистрации и эксплуатации средств микромобильности, таких как мопеды, электровелосипеды и электрические самокаты. Согласно новым правилам, с 1 сентября 2026 года все такие транспортные средства должны быть зарегистрированы в федеральном реестре и получить специальный номер. Владельцам также будет выдаваться уникальный QR-код.

Новые правила распространятся не только на будущие покупки, но и на уже существующие транспортные средства. Владельцы мопедов, электровелосипедов и электрических самокатов должны будут зарегистрировать их в реестре до 1 марта 2027 года. При регистрации будут собираться данные о владельце и транспортном средстве, включая модель, мощность двигателя, массу и год выпуска.

Кроме того, города с населением более 50 000 человек получат возможность создать региональную информационную систему средств микромобильности. В этих системах будет необходимо проходить авторизацию перед каждой поездкой на мопеде, электровелосипеде или самокате через специальное приложение.

Для упрощения процесса авторизации в региональной информационной системе средств микромобильности (РИССМ) можно будет установить специальный программно-аппаратный комплекс на транспортное средство. Это позволит автоматически авторизоваться в системе без необходимости использования смартфона. В городах, где такая система не будет создана, владельцы самокатов, мопедов и электровелосипедов смогут кататься без авторизации.

Транспортные средства будут передавать в РИССМ данные о местоположении, скорости движения, времени начала и окончания поездки, а также о нарушениях, зафиксированных камерами. Если владелец транспортного средства будет неоднократно нарушать правила дорожного движения (более пяти раз) и не платить штрафы, доступ к РИССМ будет заблокирован до тех пор, пока не будут устранены все накопившиеся штрафы.

Новые правила также вводят запрет на управление самокатом, мопедом или электровелосипедом в нетрезвом виде, отказ от проверки на опьянение, использование телефона во время езды, невыполнение требования уступить дорогу пешеходам и оставление места дорожно-транспортного происшествия. За нарушения правил будут применяться штрафы, которые могут достигать 30 000 рублей.
Помимо изменений в правилах регистрации и эксплуатации средств микромобильности, также будут внесены изменения в правила парковки. В частности, стоянка велосипедов и электросамокатов (СИМ) на проезжей части будет разрешена только в специально отведенных местах, обозначенных знаком "Парковка" и соответствующей табличкой с изображением электросамоката. Это означает, что владельцам СИМ и велосипедов необходимо будет искать специально обозначенные парковочные места, чтобы оставить свое транспортное средство.

#самокаты #велосипеды
Источник: kommersant.ru
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