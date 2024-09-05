Команда Grass вчера представила чекер Airdrop'а, после чего открыла портал в ад.

Команда Grass вчера анонсировала чекер для airdrop'а в своем официальном аккаунте в социальной сети X (запрещена на территории РФ).

Давайте сначала разберемся, что собой представляет сам проект и его основная концепция.

Grass использует инновационный инструмент разработки искусственного интеллекта от Wynd Labs, который позволяет анализировать неструктурированные данные и преобразовывать их в формате, удобном для обучения ИИ. Это особенно важно в современном мире, где количество информации растет с каждым днем, и потребность в качественной обработке данных никогда не была столь актуальной.



Проект предлагает уникальную возможность для пользователей: вы можете получать доход, продавая неиспользуемый трафик своего интернет соединения. Это означает, что ваши интернет-ресурсы, которые обычно просто стоят в ожидании, могут начать приносить вам прибыль. Компании и научные учреждения заинтересованы в использовании этого трафика для обучения своих систем ИИ и выполнения других значимых задач.



В самом начале существования проекта был предложен плагин для браузеров, работающих на базе движка Chrome. Этот плагин использовал неиспользуемую пропускную способность вашего интернет-соединения, что позволяло участникам проекта внести свой вклад в его развитие. Позже, спустя полгода, была представлена версия программного обеспечения для установки в виде обычного приложения для Windows, что значительно упростило доступ к функционалу.



Один из разработчиков ранее упоминал, что нас ожидает крупнейший airdrop в истории, что, безусловно, вызвало бурю ожиданий и фантазий у пользователей. Однако после недавнего объявления о проверке состояния airdrop'ов стало ясно, что эти надежды оказались сильно преувеличенными.

Проблема заключается в том, что многие пользователи, которые добросовестно поддерживали сеть, оказались вдали от ожиданий, получив весьма скромные вознаграждения в размере от 5 до 100 токенов Grass. Учитывая, что общее количество токенов проекта составляет 1 миллиард, и при самом оптимистичном сценарии цена одного токена вряд ли превысит 2 доллара, а пользователи могут ожидать, что стоимость токена на старте будет находиться в пределах 30-40 центов.



Фермеры, в отличие от многих других пользователей, имеют хороший потенциал заработка, значительно превышающего средние показатели. Тем не менее, ключевой вопрос заключается в том, оправдают ли они свои вложения, особенно затраты на аренду прокси-серверов, которые часто необходимы для успешной работы в данной сфере.

Стоит отметить, что некоторые пользователи уже выражают мнение о том, что команда может начать принимать меры по отсечению сибилов — тех, кто активно использует фермерские практики и многопрофильные аккаунты. Это связано с тем, что на странице чекера в настоящее время есть информация о том, что условия вознаграждения могут подвергаться изменениям.