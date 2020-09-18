Начислено вознаграждение Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено Эта новость написана посетителем сайта, и за неё начислено вознаграждение

На прошлой неделе были опубликованы системные требования Serious Sam 4, которые, по мнению многих фанатов и заинтересованных геймеров, оказались слишком высокими для такой игры.

реклама

Теперь разработчики из хорватской студии Croteam продолжают дразнить фанатов новыми "утечками" из предстоящей игры Serious Sam 4. На этот раз они продемонстрировали так называемую "Систему Легионов", которая позволяет отображать на экране тысячи, десятки, а то и сотню тысяч врагов одновременно!

анонсы и реклама Слив MSI 2070 Super перед приходом 3ххх GTX 1660 - цены тоже идут вниз Новейший i9 <b>10850KA</b> - смотри характеристики Core i9 10 серии вдвое дешевле такого же 9 серии Цена на память снижена в 2 раза в Регарде - везде дороже <b>Ryzen 4000</b> серии в составе компьютеров уже в Ситилинке

Демонстрация длится всего 15 секунд, но этого хватает, чтобы оценить одну из фишек предстоящей игры!

реклама

А ваш компьютер готов к этому? Вполне возможно, что высокие системные требования возникли именно из-за таких моментов в игре. Нашим процессорам и видеокартам придётся знатно попотеть при столкновении с таким количеством врагов.

"Система Легионов" будет применяться на определённых отрезках игры. По словам разработчиков, она добавляет игре эпичность и весь масштаб битв на Земле между землянами и приспешниками Ментала. Что будет на деле - узнаем совсем скоро.

реклама

Релиз игры состоится на PC и в облачном игровом потоковом сервисе Google Stadia уже менее, чем через неделю, 24 сентября. Как сообщают сами разработчики, уже 23 сентября спадает эмбарго, поэтому советуем остерегаться спойлеров!