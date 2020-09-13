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Несмотря на то, что разработчики из студии Croteam обещали опубликовать системные требования для новой игры про Сэма Стоуна лишь в понедельник, 14 сентября, они появились уже сегодня на странице игры в Steam.
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Системные требования:
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Минимальные:
ОС: Windows 10 64-бит Процессор: 4-ядерный CPU @ 2.5 GHz Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ Видеокарта: nVidia GeForce 780/970/1050 или AMD Radeon 7950/280/470 (3 ГБ VRAM) DirectX: Версии 11 Место на диске: 40 ГБ Дополнительно: Требования составлены для разрешения 720p и 30 фпс.
Рекомендованные:
ОС: Windows 10 64-бит (1909) Процессор: 8-ядерный CPU @ 3.3 GHz Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ Видеокарта: nVidia GeForce 1080/2060 или AMD Radeon Vega64/5700 (8 ГБ VRAM) DirectX: Версии 12 Место на диске: 40 ГБ Дополнительно: Рекомендуется использовать DX12 или Vulkan.
Неизвестно, удастся ли поиграть в игру на более слабом железе поклонникам серии. Но ждать осталось недолго: релиз игры менее чем через 2 недели, 24 сентября.
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