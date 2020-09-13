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Стали известны системные требования Serious Sam 4 - 16Gb RAM, GeForce 1080/2060 или Radeon Vega64/5700, DirectX 12 и 40Gb свободного места на диске

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Несмотря на то, что разработчики из студии Croteam обещали опубликовать системные требования для новой игры про Сэма Стоуна лишь в понедельник, 14 сентября, они появились уже сегодня на странице игры в Steam.

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Системные требования:

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Минимальные:    

ОС: Windows 10 64-бит
Процессор: 4-ядерный CPU @ 2.5 GHz
Оперативная память: 8 ГБ ОЗУ
Видеокарта: nVidia GeForce 780/970/1050 или AMD Radeon 7950/280/470 (3 ГБ VRAM)
DirectX: Версии 11
Место на диске: 40 ГБ
Дополнительно: Требования составлены для разрешения 720p и 30 фпс.

Рекомендованные:

ОС: Windows 10 64-бит (1909)
Процессор: 8-ядерный CPU @ 3.3 GHz
Оперативная память: 16 ГБ ОЗУ
Видеокарта: nVidia GeForce 1080/2060 или AMD Radeon Vega64/5700 (8 ГБ VRAM)
DirectX: Версии 12
Место на диске: 40 ГБ
Дополнительно: Рекомендуется использовать DX12 или Vulkan.

Неизвестно, удастся ли поиграть в игру на более слабом железе поклонникам серии. Но ждать осталось недолго: релиз игры менее чем через 2 недели, 24 сентября.

                   
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