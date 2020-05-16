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Чем ещё можно заняться прекрасным субботним утром во время режима самоизоляции? Правильно - почитать в интернете, как кто-то перемалывает друг другу кости!

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Возможно, кто-то не знает, но сайт Userbenchamrk.com давно критиковался различными энтузиастами за то, что он выдаёт странные результаты на процессорах и видеокарт от AMD. Был даже скандал из-за того, что UserBenchmark изменил алгоритм тестирования процессоров, в котором понизили оценку многоядерной производительности. Из-за этого многие процессоры Intel Core вырвались вперёд AMD Ryzen. Скандал дошёл вплоть до того, что на больших сабреддитах r/intel, r/hardware все новости от Userbenchmark были запрещены, а на r/amd ввели ограничение на такие новости.

С того момента авторы Userbenchmark не делали никаких попыток исправиться, а сейчас наоборот, только усугубляют ситуацию. Недавно на их сайте появилось превью, посвящённое новому процессору от Ryzen 3300X. Даже в таком небольшом сообщении авторы позволили себе несколько колкостей в сторону AMD, использование "падонкоффского языка", и даже обвинение в агрессивном маркетинге с анонимными аккаунтами в популярных социальных сетях:

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3300X - это четырёхядерный процессор Ryzen. По цене в 120 долларов он предлагает гораздо большую ценность для геймеров, чем все процессоры Ryzen до него. реклама Это прекрасная новость для потенциальных покупателей, и плохая для тех, кто недавно потратил в три раза больше на сопоставимый восьмиядерный процессор Ryzen 7 3700X. Сокращение с 8 до 4 ядер приводит к более эффективному кэшированию и более высокому бусту частот. Маркетинг AMD резко перешёл от твёрдо установленной мантры "бОльшЕ ядер" (ориг.: moar cores; прим. авт.: "moar" - искажение от слова "more") к удобно реалистичной: четыре ядра - это нормально. Может быть, у них было прозрение: "меньше йадер" (ориг.: less coars; прим. авт.: "coars" - искажение от слова "cores")! Это выглядит как нездоровое внимание на новых покупателей, так и наглое пренебрежение к существующим клиентам. реклама Помимо маркетинга, 3300X остается ограниченным из-за высокой архитектурной задержки и связанного с ней узкого места в играх. Сравнение 3300X с Intel Core i3-10100 показывает, что за аналогичные деньги i3-10100 обеспечивает примерно на 10% лучшую игровую производительность. Помимо толпы маркетологов, которые обитают в социальных сетях под анонимными аккаунтами (reddit, форумы, комментарии и т. д.), геймерам будет трудно найти аргументы в пользу 3300X над i3-10100. Для того чтобы оставаться жизнеспособными, процессоры Ryzen более высокого класса должны будут увидеть существенное снижение цен в ближайшие дни.

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Userbenchmark продолжает переходить все границы и явно не собирается восстанавливать свою репутацию. Благо, в 2020 году у пользователей имеется достаточно выбора, где находить нужную ему информацию и не натыкаться на такие провоцирующие новости.