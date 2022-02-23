Несколько недель назад южнокорейская компания Samsung представила прошивку One UI 4.1 вместе со смартфонами Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Оболочка построена на базе операционной системы Android 12 и скоро будет доступна для топовых моделей минувшего поколения, которые были анонсированы в 2021 году.
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Обновление будет доступно для моделей Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Версию Fan Edition пока оставят без апдейта. Смартфоны работают под управлением однокристальных 5-нанометровых процессоров Snapdragon 888 и Exynos 2100.
Обычно южнокорейская компания начинает рассылать программное обеспечение в Южной Корее, после чего обновление выходит в Европе и Соединённых Штатах. В случае с One UI 4.1 первыми прошивку получат смартфоны, которые продаются в США.
После семейства Samsung Galaxy S21 производитель из Южной Кореи планирует выпустить апдейт программного обеспечения для более старых моделей – Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Они несут н аборту в зависимости от модификации мобильный процессор Snapdragon 865 или Exynos 990. Опять же, версия Fan Edition вновь окажется за бортом первой волны.
По предварительной информации, сразу восемь десятков смартфонов компании получат One UI 4.1 в будущем. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 12. Сроки выхода пока что не уточняется, а со списком вы можете ознакомиться по этой ссылке.