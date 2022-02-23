А всего в списке десятки смартфонов.

Несколько недель назад южнокорейская компания Samsung представила прошивку One UI 4.1 вместе со смартфонами Galaxy S22, Galaxy S22+ и Galaxy S22 Ultra. Оболочка построена на базе операционной системы Android 12 и скоро будет доступна для топовых моделей минувшего поколения, которые были анонсированы в 2021 году.

реклама

Обновление будет доступно для моделей Samsung Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Версию Fan Edition пока оставят без апдейта. Смартфоны работают под управлением однокристальных 5-нанометровых процессоров Snapdragon 888 и Exynos 2100.

Обычно южнокорейская компания начинает рассылать программное обеспечение в Южной Корее, после чего обновление выходит в Европе и Соединённых Штатах. В случае с One UI 4.1 первыми прошивку получат смартфоны, которые продаются в США.

После семейства Samsung Galaxy S21 производитель из Южной Кореи планирует выпустить апдейт программного обеспечения для более старых моделей – Galaxy S20, Galaxy S20+ и Galaxy S20 Ultra. Они несут н аборту в зависимости от модификации мобильный процессор Snapdragon 865 или Exynos 990. Опять же, версия Fan Edition вновь окажется за бортом первой волны.

анонсы и реклама RTX 3070 Ti Aorus за копейки, по цене не Ti Страшный обвал цен RTX 3070 - MSI дешевле 100 тр -53000р на RTX 3080 - цена РУХНУЛА (с) Еще одна 3080 даже дешевле - смотри цену RTX 3070 заметно дешевле 100 тр Rtx 3070 Gigabyte за неделю подешевела на 20% Крутая 3060 Ti Gigabyte Aorus подешевела 2 раза <b>Зарабатывай деньги, участвуя в наполнении нашего сайта</b>

По предварительной информации, сразу восемь десятков смартфонов компании получат One UI 4.1 в будущем. Прошивка будет построена на базе операционной системы Android 12. Сроки выхода пока что не уточняется, а со списком вы можете ознакомиться по этой ссылке.