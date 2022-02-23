И версия SE дебютировала вместе с ними.

Китайская компания vivo наконец-то анонсировала глобальные версии флагманских смартфонов iQOO нового поколения. Производитель представит модели iQOO 9 и iQOO 9 Pro, компанию которым составило более бюджетное решение под названием iQOO 9 SE.

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Стандартная модель получила 6,56-дюймовую панель AMOLED формата Full HD+, а версия Pro оснащается матрицей LTPO 2.0 AMOLED E5 размером 6,78 дюйма по диагонали. В обоих случаях заявлена поддержка частоты обновления изображения 120 Гц и HDR10+. В вырезе по центру в каждом смартфоне установлена 16-мегапиксельная фронтальная камера для селфи.

В iQOO 9 используется однокристальная система Snapdragon 888+ с пиковой частотой 2,99 ГГц и графикой Adreno 660. Чип выполнен по нормам 5-нанометровой технологии. В iQOO 9 Pro применяется новый 4-нанометровый мобильный процессор Snapdragon 8 Gen1 с графическим ускорителем Adreno 730. Ядро Cortex-X2 имеет максимальную частоту 3 ГГц. Оба смартфона получили 8/12 ГБ оперативной памяти и встроенный флеш-накопитель ёмкостью 128/256 ГБ.

На борту стандартного издания установлена тройная основная камера, разрешение которой составляет 48 МП + 13 МП + 13 МП с оптической подвесной стабилизацией и 2-кратным зумом без потери качества. Версия Pro получила 50-мегапиксельный главный модуль, 50-мегапиксельный ультра-широкоугольный и 16-мегапиксельный телеобъектив. Кратность зума составляет 2,5x. Оптическая стабилизация, конечно же, никуда не делась.

Общие параметры новинок включают стереофонические динамики, встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев, NFC, Wi-Fi, Bluetooth, 120-ваттную зарядку по проводу и прошивку Funtouch 12 на базе операционной системы Android 12. В iQOO установлена аккумуляторная батарея на 4350 мА*ч. Ёмкость аккумулятора в iQOO 9 Pro составила 4700 мА*ч. Старшая модель может похвастаться ещё и 50-ваттной подзарядкой беспроводным путём.

Что касается iQOO 9 SE, он оборудован 120-герцевым экраном AMOLED диагональю 6,62 дюйма, основной камерой разрешением 48 МП + 13 МП + 2 МП, 16-мегапиксельным фронтальным датчиком изображения, стереодинамиками и процессором Snapdragon 888. Аккумулятор имеет ёмкость 4500 мА*ч и 67-ваттную зарядку по проводу.

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Стоимость iQOO 9 SE составила 450 долларов в начальной модификации и 500 долларов в топовой. В 575 долларов и 630 долларов китайская компания оценила iQOO 9. Заплатить за iQOO 9 Pro нужно 870 долларов или 940 долларов в зависимости от комплектации. Все три новинки доступны в конфигурациях 8/128 ГБ и 12/256 ГБ.