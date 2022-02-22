Будет доступна только глобальная версия.

Китайская компания Xiaomi скоро может расширить семейство смартфонов Xiaomi 12. Сейчас оно представлено тремя моделями, которые до сих пор продаются исключительно в Поднебесной. В ближайшие время производитель из Пекина может анонсировать версию Lite нового поколения.

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Xiaomi 12 Lite будет увеличенной и упрощённой модификацией обычного Xiaomi 12. Вместо 6,28-дюймового дисплея будет использоваться экран размером 6,55 дюйма по диагонали. Он тоже будет построен на базе 120-герцевой матрицы на органических светодиодах с разрешением 1080 точек по узкой стороне. В экран будет встроен сканер отпечатков пальцев.

Сердцем смартфона станет однокристальная система Qualcomm линейки Snapdragon 700. Скорее всего грядущая новинка получит ранее анонсированный мобильный процессор Snapdragon 778G Plus, выполненный по нормам 6-нанометровой технологии. Чипсет получит до 8 ГБ оперативной памяти, а вместимость встроенного накопителя вне зависимости от модификации составит 128 ГБ

Xiaomi 12 Lite обзаведётся тройной основной камерой без телеобъектива и системы оптической стабилизации картинки при съёмке видео. Разрешение стандартного модуля составит 64 МП. В его основу ляжет датчик изображения ISOCELL GW3 производства компании Samsung.

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Презентация Xiaomi 12 Lite состоится в ближайшее недели, причём модель будет продаваться исключительно на международном рынке. Он мог быть анонсирован в Китае ещё в прошлом году, но компания по неизвестным причинам решила закрыть проект. О ценах пока что информации нет. Смартфон появится с предустановленной операционной системой Android 12 и прошивкой MIUI 13 сразу из коробки.