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На российском рынке стартуют продажи планшетного компьютера китайской компании Huawei серии MatePad. Модель называется Huawei MatePad и доступна в четырёх вариантах, два из которых обладают поддержкой сотовой связи LTE.

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Новинка 2022 года оборудована жидкокристаллическим дисплеем, построенным на базе матрицы, выполненной по технологии IPS. Диагональ составляет 10,4 дюйма, а разрешение – 2000 x 1200 пикселей. Панель окружена широкими рамками, на одной из которых располагается фронтальная камера на базе 8-мегапиксельного датчика изображения.

На борту Huawei MatePad установлена очень старая однокристальная система Kirin 710A. Формально чип дебютировал в 2019 году на фоне американских санкций. Но по факту это лишь копия Kirin 710, выпущенного в середине 2018 года. Мобильный процессор выполнен по нормам 12-нанометровой технологии.

В новинке используется аккумуляторная батарея ёмкостью 7250 мА*ч, которая заряжается через симметричный порт USB-C (USB 2.0). под капотом планшетного компьютера есть контроллеры Bluetooth 5.1, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, GPS и стереофонические динамики Harman / Kardon.

Устройство работает под управлением операционной системы HarmonyOS 2.0 и поддерживает функцию Huawei Share, которая упрощает взаимодействие со смартфонами и компьютерами. Также отметим стилус M-Pencil, 4 ГБ оперативной памяти и накопитель ёмкостью 128 ГБ или 64 ГБ в зависимости от комплектации.

Рекомендованная производителем стоимость Huawei MatePad с 4 ГБ ОЗУ и хранилищем на 64 ГБ составила 19 990 рублей в модификации Wi-Fi only. Модель доступна исключительно в серой расцветке корпуса. Доплатить за версию с поддержкой сотовой связи LTE нужно ещё 4 000 рублей.

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LTE-вариант конфигурации со 128 ГБ пользовательской памяти китайская компания на российском рынке оценила в 26 990 рублей. Версия Wi-Fi only стоит на 2 000 рублей дороже, но фишка в том, что в комплекте идёт вместе с ней стилус M-Pencil. До 3 марта 2022 года все желающие смогут оформить предварительный заказ на Huawei MatePad и получить в подарок чехол с клавиатурой, который стоит 7 000 рублей.