Это рекордное разрешение камеры.

Инсайдер Эван Бласс на своей официальной странице в Twitter опубликовал качественный рендер флагманского смартфона Motorola Edge, который первым в мире получит основную камеру разрешением более 108 МП. Изображения позволяют оценить дизайн грядущей новинки.

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Смартфон получит дисплей на органических светодиодах с разрешением Full HD+, изогнутыми гранями по бокам и небольшим отверстием для одинарной фронтальной камеры. Диагональ экрана составит 6,67 дюйма. В дисплей будет встроен оптический сканер отпечатков пальцев.

На тыльной стороне Motorola Frontier установлена огромная основная камера с оптической стабилизацией. Она будет построена на базе ещё неанонсированного датчика изображения оптического формата 1/1,5 дюйма со 194-мегапиксельным разрешением.

Смартфон также обзаведётся ультра-широкоугольной камерой и телеобъективом. Разрешение составит соответственно 50 МП и 12 МП. При этом информации о кратности оптического зума без потери качества пока что не уточняется.

Аппаратным базисом Motorola Frontier станет однокристальная 4-нанометровая система Snapdragon 8 Gen1 Plus. Характеристики мобильного процессора не уточняются, но известно, что он станет разогнанной версией чипа Snapdragon 8 Gen1, который имеет ядро Cortex-X2 с частотой 3 ГГц и графическим ускорителем Adreno 730.

Грядущая новинка может стать первым смартфоном в мире не только со 194-мегапиксельной основной камерой, но и с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 125 Вт. Но это не будет рекордом, ведь накануне китайская компания nubia представила игровую модель Red Magic 7 Pro со 135-ваттной подзарядкой проводным путём.

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Ёмкость комплектной батареи в Motorola Frontier составит 4500 мА*ч. Смартфон также сможет похвастаться 50-ваттной подзарядкой по проводу и операционной системой Android 12 сразу из коробки, после чего одним из первых обновится до Android 13. Презентация модели ожидается до конца лета текущего года.