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mpanasovsky За пост начислено вознаграждение
nubia Red Magic 7 Pro стал первым в мире смартфоном со 135-Вт зарядкой – цена стартует с $760
Самый дорогой вариант стоит почти 1 200 долларов.
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Китайский компания nubia представила первый в мире смартфон с поддержкой быстрой зарядки мощностью 135 Вт. Новинка называется nubia Red Magic 7 Pro. Игровой флагман доступен в трёх вариантах, один из которых оснащается накопителем ёмкостью 1 ТБ.

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Но начнём мы с экрана. Он здесь 6,8-дюймовый формата Full HD+ и построен на базе OLED-панели с поддержкой частоты обновления 120 Гц. Максимальная яркость составляет 600 нит. Ключевая фишка дисплея – встроенная фронтальная камера разрешением 16 МП. Также в экран интегрирован сканер отпечатков пальцев седьмого поколения, который может подсчитывать частоту сердечных сокращений.

Аппаратная платформа nubia Red Magic 7 Pro построена вокруг мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. Топовая модификация смартфона оборудована не только 1 ТБ постоянной памяти, но и 18 ГБ ОЗУ. Кроме того, можно добавить ещё 6 ГБ виртуальной ОЗУ.

Ёмкость встроенного аккумулятора составила 5000 мА*ч. Полностью его можно зарядить примерно за 15 минут с нуля. В смартфоне установлена массивная система охлаждения и вентилятор с RGB-подсветкой, который вращается со скоростью 20 000 оборотов в минуту. По словам производителя, геймерский флагман в AnTuTu может набирать более 1,1 млн баллов.

Основная камера nubia Red Magic 7 Pro получила поддержку съёмки видео в 8K UHD при 30 FPS и в 4K UHD при 60 FPS. Но при этом в ней нет ни телеобъектива, ни OIS. Разрешение составляет 64 МП + 8 МП + 2 МП. Какими-либо фишками камера похвастаться не может.

Программной основой выступает операционная система Android 12, которая дополняется оболочкой Redmagic 5.0. Смартфон обзавёлся стереофоническими динамиками, чипом NFC, беспроводными контроллерами Bluetooth 5.2 и Wi-Fi 6e, а также портом USB-C и сенсорными кнопками на торце.

Оформить предварительный заказ на nubia Red Magic 7 Pro можно будет с 21 февраля, но продажи новинки стартуют только в конце первого квартала. Самая доступна версия называется Night Knight. Она предлагается в модификациях 12/128 ГБ, 12/256 ГБ и 16/256 ГБ по цене 760 долларов, 820 долларов и 885 долларов соответственно.

Самый дорогой вариант новинки получил прозрачную крышку и название Deuterium Blade. Стоимость конфигураций 12/256 ГБ, 16/256 ГБ, 18/512 ГБ и 18/1024 ГБ составила 835 долларов, 900 долларов, 1 030 долларов и 1 190 долларов соответственно.

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Также nubia Red Magic 7 Pro будет доступен для покупки в цвете Cyber Neon по цене 820 долларов. За эти деньги смартфон предложит покупателям 12 ГБ оперативной памяти в паре с флеш-накопителем вместимостью 256 ГБ.

#nubia
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