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Xiaomi выпустила смартфон Redmi 10 (2022) с 50-МП камерой, NFC и Android 11
Стоимость пока что не уточняется.
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Китайский технологический гигант Xiaomi анонсировал смартфон Redmi 10 (2022) на глобальном рынке. Новинка поступит в продажу в ближайшее время, но стоимость производитель пока что по неизвестным причинам не уточняет.

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Смартфон имеет корпус из пластика. Габаритные размеры составляют 162 x 75,5 x 8,9 мм при массе 181 грамм. На лицевой панели установлена матрица, выполненная по технологии IPS. Она занимает более 80% фронтальной стороны корпуса. Диагональ составляет 6,5 дюйма, разрешение – 1080 точек по узкой стороне, а плотность пикселей – 404 ppi. Пропорции – 20 к 9.

Также производителем заявлена поддержка повышенной частоты обновления изображения – 90 Гц. Жидкокристаллический дисплей прикрыт защитным стеклом Gorilla Glass третьего поколения американской компании Corning.

Xiaomi Redmi 10 (2022) работает под управлением операционной системы Android 11, которая дополняется фирменным программным обеспечением MIUI 12.5. Слухи об оболочке MIUI 13 не нашли подтверждения. За производительность новинки отвечает 12-нанометровый мобильный процессор Helio G88, а за автономность – аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Однокристальная система имеет пиковую частоту 2,0 ГГц, графику Mali-G52 MC2 и не поддерживает сетей пятого поколения.

В основной камере смартфона установлены модули разрешением 50 МП, 8 МП, 2 МП и 2 МП. Камера для селфи построена на базе 8-мегапиксельного датчика изображения с поддержкой технологии распознавания лиц. Само собой, ни телеобъективом, ни оптической стабилизацией телефон не может похвастаться.

Зато он получил стереофонические динамики, разъём для подключения проводных наушников, боковой сенсор для сканирования отпечатков пальцев и 18-ваттную зарядку по проводу. Также отметим контроллеры Wi-Fi / Bluetooth и поддержку технологии Nera Field Communication.

Как вы поняли, Xiaomi Redmi 10 (2022) является копией Redmi 10, анонсированным в конце лета 2021 года. Но два отличия всё же нашлось. Во-первых, новинка получила гибридный слот под карту microSD. Во-вторых, модификация с 6 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти отсутствует

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Смартфон поступит в продажу с 64 ГБ и 128 ГБ накопителя. В обоих случаях объём ОЗУ составляет 4 ГБ. Как написали в начале, стоимость новинки пока что не уточняется. Напомним, Xiaomi Redmi 10 стоит от 179 долларов до 229 долларов в зависимости от комплектации.

#xiaomi
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