Представили и более скромную модель v23e.

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Компания vivo представила в России смартфон vivo V23, главной фишкой которого стала тыльная сторона. Она может менять окрас на солнце. Ещё одной новинкой китайского производителя на российском рынке стала более доступна модель vivo V23e.

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Задник vivo V23 получил фотохромное стекло, которое на солнце меняет цвет с золотистого на зелёный. Если убрать смартфон в тень, то через несколько минут задняя сторона вновь станет золотистой. Новинка также будет доступна в чёрном цвете без «фокусов».

Смартфон оборудован 6,44-дюймовым дисплеем на органических светодиодах диагональю 6,44 дюйма. Матрица AMOLED поддерживает частоту обновления 90 Гц и имеет разрешение Full HD+. Защищает её стекло Schott Xensation Up. В экран встроен сканер отпечатков пальцев.

Сердцем vivo V23 стала однокристальная система Dimensity 920, которая выполняется по нормам 6-нанометровой технологии. Мобильный процессор имеет пиковую частоту 2,5 ГГц, графическое ядро Mali-G68 MC4, а объём оперативной памяти в зависимости от модификации составил 8 ГБ или 12 ГБ. Накопитель рассчитан на хранение 128 ГБ или 256 ГБ данных соответственно.

На этом особенности новинки не заканчиваются. Ещё одна фишка – сдвоенная фронтальная камера. Она имеет ультра-широкоугольный и широкоугольный модули разрешением 8 МП и 50 МП соответственно. На тыльной стороне установлены модули на 64 МП, 8 МП и 2 МП. Обе камеры могут снимать видео в формате 4K ULTRA HD, но только с частотой кадров 30 FPS.

Ёмкость комплектной батареи в vivo V23 составила 4200 мА*ч за полчаса она заряжается до 68% с помощью 44-ваттной проводной подзарядки. Прочие технические характеристики смартфона включают Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.2, чип NFC и операционную систему Android 12 в составе программного обеспечения Funtouch 12.

Что касается vivo V23e, он не может похвастаться меняющей цвет задней крышкой, 8-мегапиксельной ультра-широкоугольной камерой и Android 12. Смартфон получил операционную систему Android 11 и одинарный фронтальный модуль на 50 МП. Вместо Dimensity 900 используется 12-нанометровый мобильный процессор Helio G96, а ёмкость встроенного аккумулятора уменьшена до 4050 мА*ч.

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Стоимость vivo V23 в модификации 8/128 ГБ составила 40 990 рублей. Вариант 12/256 ГБ китайская компания оценила в 49 990 рублей. В то же vivo V23 можно будет купить за 29 990 рублей. Обе новинки поступят в продажу 1 марта, а приём предварительных заказов китайская компания намерена открыть уже послезавтра, 17 февраля.