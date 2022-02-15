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Смартфоны realme 9 Pro и realme 9 Pro+ будут продаваться в России по цене от 30 990 рублей
Презентация состоится уже 16 февраля.
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Китайская компания realme уже завтра, 16 февраля 2022 года, представит три новых смартфона номерной серии нового поколения. В Европе будет продаваться всего четыре модели, но realme 9 5G появится немного позже. А завтра нас ждут realme 9i, realme 9 Pro и realme 9 Pro+. Цены уже известны. При этом версии Pro и Pro+ появятся и на российском рынке.

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В России realme 9 Pro будет доступен в модификации с 8 ГБ оперативной памяти и накопителем ёмкостью 128 ГБ по цене 30 990 рублей. Стоимость смартфона в Европе составит 349 евро (30 000 рублей). При этом в Старом Свете будет продаваться более скромный вариант – с 6 ГБ оперативной памяти. Его можно будет купить за 319 евро (27 000 рублей).

Флагман нового поколения в обеих конфигурациях поставит на российский рынок. Стоимость модификаций с 6 ГБ и 8 ГБ оперативки составит 35 990 рублей и 39 990 рублей соответственно. В Европе за вариант с 8 ГБ ОЗУ придётся 379 евро (32 500 рублей), тогда как версия с 6 ГБ ОЗУ там продаваться не будет. Вне зависимости от спецификации realme 9 Pro+ будет комплектоваться накопителем ёмкостью 128 ГБ.

Оба смартфона получат ультра-широкоугольную камеру на 8 МП, 16-мегапиксельную фронталку, выход для подключения наушников, чип NFC и встроенный в дисплей сканер отпечатков пальцев. Из общего отметим 33-ваттную быструю зарядку, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.0, выделенный слот под карту microSD и операционную систему Android 12 с прошивкой realme UI 3.0.

В realme 9 Pro будет установлена однокристальная 6-нанометровая система Snapdragon 695. Разрешение основной камеры составит 64 МП. За автономность смартфона будет отвечать аккумуляторная батарея ёмкостью 5000 мА*ч. Дисплей Super AMOLED формата FHD+ будет иметь диагональ 6,6 дюйма и частоту обновления 120 Гц.

Версия Pro+ тоже обзаведётся активной матрицей на органических светодиодах с активной цветопередачей. При этом диагональ уменьшится до 6,43 дюйма, а частота обновления изображения – до 90 Гц. В основной камере будет использоваться 50-мегапиксельный датчик изображения, а ёмкость встроенной батареи составит 4500 мА*ч.

Третья новинка – realme 9i. Если быть точнее, новинка это лишь для европейского рынка. Полноценная премьера смартфона состоялась ещё в начале прошлого месяца в Азии. Модель оборудована 6,6-дюймовой панелью IPS LCD формата FHD+ с частотой развёртки 90 Гц.

Смартфон получил основную камеру разрешением 50 МП + 2 МП + 2 МП, 16-мегапиксельный фронтальный модуль, стереофонические динамики и процессор Snapdragon 680 без поддержки сетей пятого поколения. Ёмкость комплектного аккумулятора составляет 5000 мА*ч.

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realme 9i в России продаваться официально не будет. По крайней мере в ближайшие недели. В Европе смартфон появится в конфигурация с 64 ГБ и 128 ГБ постоянной памяти по цене 219 евро (19 000 рублей) и 239 евро (20 500 рублей) соответственно. В обоих случаях будет предусмотрено 4 ГБ ОЗУ.

#realme #realme 125w ultradart fast charging
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