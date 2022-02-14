В России новинка уже поступила в продажу.

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Финский бренд Nokia, который принадлежит компании HMD Global, представит смартфон среднебюджетного класса Nokia G21. В Европе новинка поступит в продажу ровно через месяц, 14 марта 2022 года, а в России продажи уже стартовали.

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Смартфон имеет пластиковый корпус, габаритные размеры которого составили 164,6 x 75,69 x 8,5 мм при массе 190 граммов. Спереди установлена жидкокристаллическая матрица, выполненная по технологии IPS. Панель имеет диагональ 6,5 дюйма и разрешение HD+, а частота развёртки составляет 90 Гц. Плотность точек – 270 пикселей на дюйм. В каплевидном вырезе установлена 8-мегапиксельная фронтальная камера широкоугольной оптикой.

Nokia G21 оборудован однокристальной системой UNISOC T606, выполненный по нормам 12-нанометрового технологического процесса. Чипсет имеет ядра с частотой 1,6 ГГц и графический ускоритель Mali-G57 MP1, которая дополняется 4 ГБ оперативной памяти. Вместимость встроенного флеш-накопителя составляет 64/128 ГБ. Хранилище поддерживает расширение картами microSD.

В основной камере смартфона установлено три модуля. Разрешение главного составляет 50 МП. Ультра-широкоугольной камерой новинка похвастаться не может. Ещё три элемента – 2-мегапиксельные матрицы для макросъёмки и размытия фона. Снимать видео модель может в формате FHD при 30 FPS.

Комплектный аккумулятор в Nokia G21 имеет ёмкость 5050 мА*ч. Мощность быстрой зарядки по проводу составляет 18 Вт. Сенсор для сканирования отпечатка пальца расположен на правом торце корпуса. Чип NFC присутствует, но не во всех регионах. Прочие параметры смартфона включают GPS, Wi-Fi с частотой 5 ГГц, Bluetooth 5.0 и выход для подключения проводных наушников.

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Новинка уже дебютировала в России. Рекомендованная производителем стоимость смартфона составила 15 990 рублей. Купить Nokia G21 в Европе можно будет по цене от 170 евро (14 800 рублей). Модель поступит в продажу с предустановленной операционной системой Android 11.