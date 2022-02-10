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В Сеть попали изображения OnePlus 10 Ultra
Смартфон во многом будет напоминать OnePlus 10 Pro.
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Китайская компания OnePlus представила в этом году только один флагманский смартфон – OnePlus 10 Pro. По предварительным данным, обычного OnePlus 10 мы не увидим, зато скоро производитель расширит модельный ряд версией Ultra. Первые изображения уже замечены на просторах всемирной паутины.

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В плане внешнего вида OnePlus 10 Ultra не сильно будет отличаться от варианта Pro. Он тоже получит большую основную камеру, но уже с полноценным перископическим телеобъективом, обеспечивающим 5-кратное оптическое увеличение без потери качества. При этом топовый флагман китайской компании у версии Pro позаимствует главный и ультра-широкоугольный модули разрешением 50 МП и 48 МП соответственно.

В OPPO Find X5 Pro дебютирует новый процессор обработки изображений MariSilicon. Это же чип будет использоваться и в смартфоне компании OnePlus. Наш герой также получит поддержку алгоритмов обработки изображения, разработанных специалистами Hasselblad.

Из общих с OnePlus 10 Pro параметров стоит отметить мобильный процессор, подсистему питания и дисплей. Во-первых, грядущая новинка тоже будет оснащаться однокристальной системой Snapdragon 8 Gen1 с графикой Adreno 730. Во-вторых, он получит аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с быстрой зарядкой по проводу и беспроводным путём мощностью 80 Вт и 50 Вт соответственно. В-третьих, экран будет построен на базе панели AMOLED E5 компании Samsung, выполненной по технологии LTPO второго поколения. Такой дисплей имеет разрешение WQHD+, частоту обновления 120 Гц, а диагональ составит 6,7 дюйма.

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OnePlus 10 Ultra в Китае выйдет с прошивкой ColorOS 12.1, которую теперь со смартфонами OnePlus делят модели компании OPPO. Глобальная версия флагмана может сразу из коробки получить программное обеспечение H2O OS. Это новый софт, который разрабатывается под смартфоны для международного рынка. Он представляет собой симбиоз китайской прошивки ColorOS и глобальной OxygenOS. В основу первой ревизии ляжет операционная система Android 12.

#oneplus
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