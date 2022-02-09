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OPPO Find X5 за 1 000 евро предложит Snapdragon 8 Gen1, FHD+ экран на 120 Гц и две камеры по 50 МП
Представят вместе с версией Pro.
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Накануне мы писали о топовом смартфоне компании OPPO, который выйдет до конца первого квартала нынешнего года и будет называться Find X5 Pro. Вместе с ним китайский производитель выпустит тоже флагманскую, но более скромную модель – OPPO Find X5. Её характеристики утекли в Сеть до презентации.

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Общего между смартфонами будет немного. Стандартное издание тоже предложит камеру разрешением 50 МП + 50 МП + 13 МП с оптическим зумом и оптической стабилизацией изображения. При этом в OPPO Find X5 точно будет использоваться другая оптика. О сенсорах пока что информации нет. Не исключено, что их тоже заменят. Фронтальная камера сохранит 32-мегапиксельное разрешение, но вместо матрицы Sony IMX709 она получит датчик изображения Sony IMX615.

Экран всё так же будет прикрыт стеклом Gorilla Glass последнего поколения и обзаведётся поддержкой частоты обновления 120 Гц. В дисплей будет встроен сенсор для распознавания пользователя по отпечатку пальца. При этом диагональ панели на органических светодиодах уменьшится с 6,7 дюйма до 6,55 дюйма, а разрешение – с WQHD+ до FHD+.

OPPO Find X5 останется без 4-нанометрового мобильного процессора Snapdragon 8 Gen1. Вместо него смартфон получит 5-нанометровую однокристальную систему прошлого поколения Snapdragon 888. Объём оперативной памяти уменьшится с 12 ГБ до 8 ГБ, а вместимость накопителя составит 256 ГБ, как и у версии Pro.

Наш герой лишится полноценной защиты от воды по стандарту IP68 и получит защиту от брызг класса IP54. Ёмкость комплектной батареи уменьшится с 5000 мА*ч до 4800 мА*ч, но быстрая зарядка по проводу мощностью 80 Вт никуда не денется. Также в смартфоне останется беспроводная подзарядка, но её характеристики пока что не раскрываются. В любом случае мощность составит не более 50 Вт.

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Из остального отметим поддержку сотовой связи 5G, чип NFC, модуль GPS и контроллеры Wi-Fi 6E / Bluetooth 5.2. Программной платформой OPPO Find X5 выступит фирменная прошивка ColorOS 12.1, построенная на базе операционной системы Android 12. Габариты корпуса составят 160,3 x 72,6 x 8,7 мм при массе 196 граммов. Купить смартфон в Европе можно будет по цене 1 000 евро.

#oppo
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