На 10-20 евро дороже, чем Redmi Note 10.

В конце января 2022 года китайская компания Xiaomi на глобальном рынке представила серию смартфонов Redmi Note одиннадцатого поколения. Модели Redmi Note 11 и Redmi Note 11S уже продаются, а версии Pro 4G и Pro 5G будет доступны с 18 февраля.

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Уже скоро все четыре новинки будут доступны официально в Европе. Зарубежные сетевые информаторы раскрыли стоимость обычного Xiaomi Redmi Note 11 в топовой модификации, которая предлагает пользователям 4 ГБ оперативной и 128 ГБ постоянной памяти.

Цена максимальной конфигурации будет составлять от 250 евро до 260 евро в зависимости от страны. Таким образом, смартфон нового поколения окажется примерно на 10-20 евро дешевле, чем Redmi Note 10 в модификации 4/128 ГБ. При этом модель текущего поколения доступна в спецификациях 4/64 ГБ и 8/128 ГБ стоимостью 199 евро и 279 евро соответственно.

Напомним, что Xiaomi Redmi Note 11 несёт на борту 4G-процессор Snapdragon 680, аккумуляторную батарею ёмкостью 5000 мА*ч с 33-ваттной быстрой зарядкой и 50-мегапиксельную основную камеру. Ультра-широкоугольный модуль получил разрешение 8 МП, а фронтальный – 13 МП. Защита корпуса соответствует стандарту IP53.

В арсенале смартфона есть 90-герцевая панель AMOLED формата FHD+ диагональ 6,43 дюйма, стереофонические динамики, выход для проводной гарнитуры, ИК-порт, NFC и боковой сенсор для сканирования отпечатка пальца. Новинка получила операционную систему Android 11, но зато она дополняется свежей версией программного обеспечения – MIUI 13 с январской заплаткой безопасности ОС.

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Что интересно, для Xiaomi Redmi Note 11 уже доступна российская версия оболочки, хотя официально смартфон в России ещё не продаётся. Отметим, что в некоторых странах модель будет продаваться под брендом POCO.